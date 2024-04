Rally Regione Piemonte Alba, nelle Langhe si rinnova la sfida tra Crugnola e Basso. Il terzo incomodo potrebbe essere Campedelli

Per il suo secondo appuntamento il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco si sposta in Piemonte, nelle Langhe con quei suoi colori tanto cari a Cesare Pavese e a Mario Soldati. Al Rally del Ciocco come si ricorderà vittoria netta del campione in carica Andrea Crugnola con la Citroen C3 preparata da Fabbri, padre e figlio, un vero orologio.

In Garfagnana Crugnola ha conosciuto il suo avversario, che è poi sempre lo stesso Giandomenico Basso. Ma questa volta “Giando” è più forte, una macchina la nuova Toyota Yaris R2, costruita dalla casa nipponica per dare un mezzo vincente ai piloti cha gareggiano nei campionati nazionali. Il programma è supportato direttamente dalla casa, mentre la parte tecnica è gestita da Friulmotors.

Voglia di rivincita anche per Simone Campedelli con la Skoda, vettura che hanno anche Marco Signor, Luca Bottrarelli, Avelj Bostian ecc. Una sorpresa potrebbe arrivare da Stephane Lefebvre, pilota ufficiale Citroen, già campione del mondo nel JWRC e nel WCRC nel 2014, o da Andrea Nucita in gran spolvero al Ciocco con la nuova Hyundai. Bisognerà poi vedere cosa combinerà Paolo Andreucci che torna nel CIAR SPARCO con una Citroen C3.

Da Alba partiranno anche due campionati molto attesi: il Campionato Italiano Assoluto Rally Junior con i ragazzi presentati qualche giorno fa a Roma, e la Yaris Rally Cup alla sua quarta stagione, cui hanno aderito 14 piloti. Ad aggiungere altra qualità ci sarà poi il norvegese Campione del Mondo WRC2 Andreas Mikkelsen, molto atteso sulla Hyundai i20 Rally1 all’interno del #RA Plus, manifestazione affiancata che non influisce sulla classifica della gara principale.

Il rally si svilupperà su due giornate lungo 391,37 km di percorso su strade d’asfalto, dei quali 111,83 km cronometrati e divisi in 10 prove speciali. Venerdì mattina inizieranno a farsi sentire i motori dalle ore 7:30 con le prove libere. Un riscaldamento per agli equipaggi nella categoria maggiore Rally2 – ben 46 vetture - che parteciperanno poi al turno di Qualifiche sul tratto “Santo Stefano” (2,54 km), in programma dalle ore 10:00. La qualifying stage – novità in questa stagione del CIAR Sparco – offrirà la possibilità ai migliori 10 equipaggi di scegliere una tra le prime dieci posizioni di partenza per la seconda giornata. La mattinata si completerà con lo shakedown per tutti gli altri concorrenti. Il Rally Regione Piemonte scatterà poi con la cerimonia di partenza in piazza San Paolo ad Alba dalle ore 15:00, ad introdurre le prime tre prove speciali.

Il primo crono sarà la power stage “Santo Stefano” (2,54 km, ore 16:00), stesso tratto delle qualifiche che assegnerà punti (2, 1.5, 1) ai migliori tre equipaggi del CIAR Sparco e verrà trasmesso su RAI Sport (ch.58 DT e raiplay) e in diretta integrale su ACI Sport TV (ch. 228 Sky, ch. 52 tivùsat, acisport.it, facebook @ACISportTV @CIRally) anche nelle ripetizioni allungate del sabato. La giornata di venerdì si concluderà con le prove “Cossano-Mango” (5,59 km – PS2 ore 17:23) e “San Donato – Trezzo Tinella” (7,40 km – PS3 ore 17:40). Sabato si disputeranno le altre 7 prove speciali divise in tre sezioni; il tratto “Diano d’Alba” (11,95 km – PS4 8:18 e PS8 15:07) aprirà il primo e l’ultimo giro, seguito inizialmente dalla “Cossano-Tresio” (14,56 km – PS5 9:09), mentre la prova “Vesime” (14,82 km – PS6 11:54, PS9 16:05) e la “Loazzolo-Santo Stefano” (14,10 km – PS7 12:32, PS10 16:43) completeranno il secondo e terzo giro. L’arrivo finale e la premiazione ad Alba sono previsti dalle 17:40.