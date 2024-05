Record della pista per Espargaro a Barcellona, Bagnaia con il 4° tempo

Aleix Espargarò ha annunciato di voler lasciare la MotoGp a fine anno ma la sua decisione c'entra poco o nulla con le prestazioni, visto che oggi è riuscito a fare il segnare il nuovo record sulla pista di casa, al Montmelò, in sella alla Aprilia che lui ha contribuito a portare ad alto livello. E' stato lui il protagonista delle prequalifiche del Gp di Spagna, sesta prova del mondiale. che fanno sorridere le Ktm, seconda e terza nei tempi con Brad Binder e Pedro Acosta, e anche Francesco Bagnaia, quarto nei tempi e storcere la bocca a Marc Marquez, che sarà costretto domani a passare per la Q1 per mettersi in luce nelle qualifiche. Vincitore l'anno scorso della gara, il catalano è riuscito ad abbassare il limite del circuito a 1'38''562, ricevendo i complimenti dei colleghi, ma domani dovrà impegnarsi di più nella caccia alla pole, perchè oltre alla muta delle Ducati si troverà alle calcagna anche le Ktm, dimostratesi molto adatte al tracciato barcellonese.

Brad Binder, nonostante due cadute, gli si è avvicinato fino a 72 millesimi e faticando anche a tener dietro il sempre più scatenato Pedro Acosta, terzo sulla moto del team GasGas. Alle loro spalle si è piazzato Bagnaia, che si è detto soddisfatto del lavoro svolto. «Da quando ci siamo messi a posto a Jerez - ha detto il campione del mondo -, riusciamo a essere subito incisivi e fare un buon lavoro. Il passo gara è buono e siamo stati veloci nel time attack, anche se non era ottimo. Domani sarà importante riuscire a partire davanti e provare a fare i primi giri forte nella Sprint. Il potenziale c'è". Dietro al torinese si sono classificati Jack Miller anche lui con la Ktm e il leader del mondiale, Jorge Martin, con la Ducati Pramac, che è comunque fiducioso per domani e per la gara: «Ho grande fiducia nella moto e penso di poter fare un ottimo lavoro».

Dovrà fare gli straordinari, domani, Marc Marquez, che per la second volta consecutiva ha mancato un piazzamento nei primi dieci. In Francia non era riuscito a entrare nella Q2, a Barcellona dovrà cercare di fare meglio. «Quello che mi manca è la regolarità di Jorge e Pecco, che sono sempre sul pezzo - ha detto il campione di Cervera -. Sono veloce e mi sento competitivo, ma devo trovare quella costanza».