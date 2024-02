Red Bull, Horner parteciperà a lancio nuova monoposto nonostante indagini in corso

Christian Horner, Team Principal della Red Bull di Formula 1, affronterà oggi i media mentre continua l’indagine su un’accusa di «comportamento inappropriato» contro di lui. Il numero uno del team sarà presente alla presentazione dell’auto dei campioni del mondo presso la sede di Milton Keynes in quella che sarà la sua prima apparizione pubblica da quando l’accusa di una collega è emersa all’inizio della scorsa settimana. Horner, 50 anni, nega categoricamente queste accuse. Per ora, Horner rimane nel suo ruolo di team principal ed è stato presente martedì a un test a porte chiuse della Red Bull a Silverstone in vista della nuova stagione che inizierà tra poco più di due settimane.

La Red Bull presenterà la sua nuova vettura oggi e Horner dovrebbe parlare ai media, anche se l’agenzia di stampa PA riferisce che gli aspetti legali legati al processo implicano che le domande relative all’indagine interna saranno off-limits. La settimana scorsa, Horner è stato interrogato da un avvocato per otto ore come parte dell’indagine della società madre della Red Bull Racing, Red Bull GmBH. C’era un forte desiderio che il futuro di Horner venga risolto prima del lancio della nuova monoposto, ma fonti interne del Team hanno indicato che potrebbe affrontare ulteriori interrogatori mentre cerca di dimostrare la sua innocenza. Horner è stato il team principal della Red Bull da quando è entrato in F1 19 anni fa ed è il capo più longevo sulla griglia.