Sainz: «Ho parlato con tutti i team, per il 2025 tutte le opzioni sono ancora aperte»

«Ho parlato con tutti i team e tutte le opzioni sono aperte. Non ci sono stati molti progressi nelle ultime due settimane e comunque ci vorrà un po' di tempo perché ognuno prenda le proprie decisioni». Il pilota della Ferrari Carlos Sainz ha paralto così in conferenza stampa a Shanghai del suo futuro in Formula 1 dopo l'addio a Maranello previsto a fine stagione. «Ci sono ottime opzioni, il che mi fa essere ottimista per il mio futuro - ha aggiunto il pilota che secondo alcune voci potrebbe approdare al tam Mercedes -.

Allo stesso tempo, so che alcune di queste opzioni non dipendono completamente da me, come ho detto, ma dalle decisioni di altre persone, il che significa che devo aspettare e continuare a fare quello che sto facendo, sperando che le cose si decidano prima o poi. Spero di non dover aspettare tutto l'anno, ma se sarà più tardi e le cose andranno ancora bene, sarò felice di farlo». Sainz ha anche espresso un po' di rammarico per dover lasciare una scuderia che ha messo a punto una vettura competitiva: «Dopo tanto lavoro, con tutto il tempo che abbiamo dedicato a Maranello, il progetto comincia a dare i suoi frutti - ha sottolinato -. Facciamo meglio come squadra, mi fido di più della macchina. Questo mi rende molto felice per quest'anno, ma anche triste che non possiamo continuare insieme»