Sainz: «Molto lontani dalla Red Bull per tutto il weekend, gli aggiornamenti ci aiuteranno»

«Noi siamo stati molto lontani dalla Red Bull in questo weekend, hanno portato un upgrade e si vede. Già al simulatore mi ero reso conto che sarebbe stata una pista difficile, siamo stati lenti per tutto il weekend. La McLaren è stata la sorpresa. Gli aggiornamenti ci aiuteranno per le prossime gare e in piste come Shanghai. Vediamo cosa succederà". Queste le parole di Carlos Sainz dopo il 5° posto nel Gp di Cina a Shanghai.