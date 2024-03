Sebastian Vettel prova la Porsche 963. L’ipotesi clamorosa del 4 volte campione di Formula 1 a Le Mans

Sebastian Vettel guiderà la Porsche 963 nel corso del test di 36 ore che il team ufficiale Porsche Penske Motorport svolgerà sul circuito spagnolo di Aragon in vista della 24 Ore di Le Mans. Lo ha confermato la Porsche stessa con un breve filmato su X (ex Twitter) nel corso del quale il 4 volte campione del mondo di Formula 1 (consecutivamente dal 2010 al 2013) è ritratto di fianco al prototipo che ha avuto l’opportunità di provare per la prima volta proprio ieri, presso il centro di Ricerca & Sviluppo che Porche ha a Weissach.

Vettel ha già provato la 963 al simulatore il 14 e il 15 marzo scorso e ha iniziato la primavera del 2024 con questa nuova esperienza che potrebbe precludere ad una sua partecipazione alla corsa più famosa e importante del mondo, quarto appuntamento del calendario 2024 del WEC. E potrebbe farlo avendo tra le mani la vettura più forte del momento visto che si è aggiudicata la prima gara della stagione nel campionato mondiale in Qatar con una perentoria tripletta e ha anche vinto la 24 Ore di Daytona. «Al momento, non ci sono piani per il futuro» ha detto Vettel stesso, ma avere sulla griglia di partenza un pilota con il suo palmares sarebbe un grande colpo per Porsche e per una 24 Ore di Le Mans che si annuncia già spettacolare.

La casa di Zuffenhausen ha intanto già annunciato che, oltre alle due vetture ufficiali impegnate nel WEC, ne schiererà una terza il 15 e 16 giugno prossimi sul circuito della Loira dando conferma solo per il pilota Mathieu Jaminet e lasciando sospese le altre due caselle disponibili. Dunque, una volta verificato lo stato di forma oltre al grado di adattamento alla vettura e ad un tipo di corse completamente diverso da quello al quale è abituato, Vettel potrebbe davvero far parte del terzetto ancora incompleto e tornare al volante di un’auto da competizione dopo il suo addio alla Formula 1 avvenuto nel 2022 con uno score totale di 53 vittorie (quarto di sempre), 122 podi, 57 pole position e 3.098 punti.

Lo scorso anno il nome del pilota di Heppenheim era stato accostato alla Formula E con il team ABT Cupra, ma era stato egli stesso a smentire queste voci. Le monoposto elettriche sono però auto da corsa molto particolari dove altri campioni hanno deluso mentre l’Hypercar tedesca potrebbe offrire a Vettel l’occasione di mettere in carniere una vittoria che rappresenta uno dei tre traguardi più importanti raggiungibili da un pilota – la famosa Triple Crown nella quale ci sono anche il titolo di Formula 1 e la 500 Miglia di Indianapolis – dando contemporaneamente alla Porsche la 20ma vittoria a Le Mans. Per cercare analogie più recenti, Fernando Alonso è riuscito a vincere la 24 Ore nel 2018 e nel 2019 con la Toyota. E chissà che questa circostanza non possa costituire per Vettel – i cui rapporti con lo spagnolo non sono mai stati idilliaci – un’ulteriore motivazione per sedersi di nuovo al volante di un’auto da corsa.