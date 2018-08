Sport e sicurezza, Aci protagonista al “Meeting dell'Amicizia” di Rimini

RIMINI - L’Automobile Club d’Italia partecipa al Meeting dell’Amicizia fra i Popoli, in programma alla Fiera di Rimini dal 19 al 25 agosto, con uno stand di 1.232 metri quadrati dedicato alle corse e alla promozione dei valori della sicurezza stradale attraverso lo sport. Nello spazio allestito da ACI Sport spiccano la pista di «Karting in Piazza», il cui tracciato ricalca quello dell’Autodromo di Monza dove il 2 settembre si corre il Gran Premio d’Italia di F1, e i simulatori di guida sportiva per cimentarsi virtualmente nel tempio della velocità dove sfrecciano Vettel, Hamilton e gli altri piloti della massima serie mondiale.

«Karting in Piazza» insegna ai bambini dai 6 agli 11 anni l’importanza del rispetto delle regole, su strada come in pista, fornendo i primi rudimenti del Codice della Strada e i principi basilari della mobilità responsabile: dopo un corso teorico, 500 ragazzi si confrontano con segnaletica verticale ed orizzontale al volante di speciali kart elettrici, ricevendo l’attestato di «Ambasciatori di sicurezza stradale» verso familiari ed amici. I simulatori di guida sportiva impegnano invece 150 giovani con più di 12 anni di età, in un campionato che si articola per tutta la durata del Meeting, con premiazioni quotidiane del miglior tempo giornaliero.

Tra i tanti incontri di rilievo in programma al Meeting di Rimini, l’Automobile Club d’Italia interviene il 24 agosto alle 19:00 sul tema «Locale non significa (S)regolato» con Ludovico Fois, Consigliere per le Relazioni Esterne ed Istituzionali e Responsabile della Comunicazione di ACI. «Il Meeting è centrato quest’anno sulle forze che muovono la storia e rendono l’uomo felice - dichiara il presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani - e in quest’ottica ogni movimento deve essere responsabile e sostenibile, come la mobilità quotidiana di ognuno di noi sulle strade. Il valore della sicurezza è basilare per le nostre vite ed è fondamentale acquisirne consapevolezza fin da piccoli: sfruttando la capacità dello sport di generare passione e stimolando l’emozione di vivere da protagonisti le corse, ACI interpreta, in una chiave sempre più moderna, la sua missione formativa ed educativa, a tutela di 37 milioni di automobilisti e più in generale di 60 milioni di persone che si muovono ogni giorno sulle strade».