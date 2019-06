Tanak sempre in testa in Portogallo. Toyota Yaris verso il terzo successo stagionale

MATOSINHOS – Nel Rally di Portogallo Ott Tänak guida la Toyota Yaris verso il terzo successo stagionale. Per il pilota estone si tratterebbe della seconda affermazione consecutiva, della settima con la scuderia giapponese e della nona in carriera. Domenica lo attendono poco meno di 52 chilometri durante i quali deve amministrare il vantaggio accumulato nelle 13 cronometrate tra venerdì e sabato.

Che è di una manciata di secondi sul compagno di squadra Kris Meeke e di poco più di 9 su Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé) che è andato fortissimo nei due passaggi sulla Amarante, la frazione più lunga della gara lusitana, rosicchiando complessivamente quasi 15 secondi a Tänak. L'estone ha però registrato problemi alle sospensioni proprio nell’ultimo stage. Il belga ha dimostrato di essersi lasciato alle spalle l'incidente avvenuto nella precedente corsa, quella disputata in Cile.

Neuville sta precedendo regolarmente il campione del mondo Sébastien Ogier (Citroen C3), che gli rende una dozzina di secondi. La lotta per il mondiale è apertissima e ogni punto rischia di essere fondamentale per il successo finale: anche in Portogallo i tre pretendenti sono separati da appena 21 secondi. Jari Matti Latvala (Toyota Yaris) era secondo fino al penultimo stage di giornata, ma è poi stato costretto ad abbandonare la corsa. Tornerà in gara domenica per le ultime cinque cronometrate.

Esapekka Lappi (Citroen C3) è risalito dall'ottava alla quinta posizione e potrebbe consentire alla scuderia del Doppio Chevron di guadagnare punti importanti per la classifica a squadre. È seguito da Teemu Suninen (Ford Fiesta), che accusa quasi 2 minuti e 3 secondi di ritardo da Tänak. L'altro pilota del team M-Sport dell'Ovale Blu, Elfyn Evans, si è insediato in settimana posizione, complice anche la foratura di Gus Greensmith (Ford Fiesta). Il primo dei piloti del Wrc2 è Kalle Rovanperä con la Skoda Fabia R5 Evo, ottavo assoluto. Gli altri due piloti della Hyundai, Dani Sordo e Sébastien Loeb, sono sempre in gara, ma attardatissimi dopo i problemi meccanici nei quali sono incappate le loro auto nella terza cronometrata.