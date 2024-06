TCR World Tour: Lynk & Co si conferma la vettura da battere, a Mid-Ohio vincono Björk ed Ehrlacher

MID-OHIO – Sbarcato per la prima volta negli Stati Uniti, il TCR World Tour ha offerto due gare emozionanti, caratterizzate da intensi sorpassi e contatti tipici delle corse Turismo. Proprio come in Marocco, anche nella tappa di Mid-Ohio le Lynk & Co hanno dominato. Thed Björk ha vinto con forza la prima gara, mentre Yann Ehrlacher ha trionfato nella seconda grazie al gioco di squadra. Tuttavia, i piloti del team Cyan Racing sono stati protagonisti di manovre aggressive che hanno comportato diverse penalità. Norbert Michelisz, mantenendo una costante performance, è riuscito a conservare la leadership del campionato.

In Gara 1, le due Hyundai Elantra N del team BRC sono partite dalla prima fila. Il poleman Mikel Azcona ha mantenuto la testa, mentre Michelisz è stato superato da Björk, scivolando in terza posizione. Azcona, lanciato verso la vittoria, ha avuto un problema alla barra antirollio anteriore, permettendo a Björk di avvicinarsi e, dopo un intenso duello, di sorpassarlo a tre giri dalla fine, conquistando così la sua prima vittoria stagionale. Azcona, colpito dal problema, ha ceduto il secondo posto a Michelisz, chiudendo terzo.

Esteban Guerrieri ha approfittato di un errore di Ma Qing Hua per salire in quarta posizione, ma ha poi ceduto il passo a Néstor Girolami nelle fasi finali. Yann Ehrlacher, partito tredicesimo, è risalito fino al sesto posto, seguito da Ma e John Filippi. A completare la top 10 sono stati Dušan Borković e Mark Wilkins. Marco Butti, dopo una partenza difficile, ha perso diverse posizioni terminando fuori dalla zona punti.

Ancora più avvincente Gara 2. Partito dal palo, Butti ha dettato l’andatura mentre alle sue spalle Ehrlacher ha subito sopravanzato Borković prendendo il secondo posto. Proprio come nella prima frazione, Björk è stato autore di uno scatto fulmineo risalendo, complice anche il gioco di squadra con Santiago Urrutia, dall’ottava piazza alle spalle del serbo. Sbarazzatosi di Borković, Björk è stato lasciato passare da Ehrlacher per dare la caccia a Butti. Nonostante una strenua difesa, l’italiano è stato sorpassato dal pilota della Lynk & Co arrivando anche al contatto.

Portata a termine la missione, Björk ha quindi lasciato passare al comando Ehrlacher che ha così conquistato il suo secondo successo stagionale. Scivolato al terzo posto, Butti ha provato a reagire dando vita a un acceso duello con Urrutia. Tra i due litiganti ad avere la meglio è stato Ma che ha tagliato il traguardo al terzo posto, per poi salire in seconda posizione a seguito delle penalità inflitte dai commissari di gara. Se a Björk e Butti è stata comminata una sanzione di cinque secondi, per aver effettuato dei sorpassi giudicati troppo duri, Urrutia è stata squalificarlo da entrambe le gare per aver tamponato Guerrieri nel giro di rientro dopo la bandiera a scacchi.

La doppietta Lynk & Co ha visto Ehrlacher e Ma sul podio, mentre Guerrieri ha ereditato il terzo posto. L'argentino della Honda ha preceduto i piloti Hyundai Azcona e Michelisz, che sono riusciti a recuperare posizioni nelle fasi concitate della gara. Björk, retrocesso al sesto posto, ha chiuso davanti a Borković e Girolami, mentre Filippi è arrivato nono. Butti, nonostante la penalizzazione, ha terminato in zona punti grazie alla squalifica di Urrutia.

Il TCR World Tour si prende ora una lunga pausa. Il Mondiale Turismo tornerà nella seconda metà di luglio per il quarto round stagionale, che si terrà in Brasile sul circuito di Interlagos.

TCR World Tour a Mid-Ohio: Risultati Gara 1 Risultati Gara 2