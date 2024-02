Test Sepang, Bastianini e la Ducati da record. Il suo tempo oltre tre decimi sotto la pole 2023 di Bagnaia

Ancora una Ducati davanti a tutti nel secondo giorno dei test MotoGP a Sepang. Ieri era stata quella ‘clientì di Jorge Martin in 1’57"951. Oggi è toccato ad Enea Bastianini con la Desmosedici factory stampare il miglior tempo: 1’57»134, realizzato con carena e scarico nuovi. Un crono record perché di oltre tre decimi più basso di quello che aveva portato in pole Francesco Bagnaia lo scorso anno in Malesia. Bastianini ha preceduto di 139 millesimi Martin (Pramac) e di 193 Brad Binder (KTM). Completano la top 5 l’Aprilia di Aleix Espargaro e Bagnaia con l’altra Ducati ufficiale, che ha girato con serbatoio pieno. «È stata un’altra giornata positiva. Ora lavoriamo soprattutto per migliorare l’erogazione del motore. Vediamo domani come va il time attack, sperando che non piova» ha commentato il bi-campione del mondo in carica. Nella classifica seguono altre due moto di Borgo Panigale: sesto Fabio Di Giannantonio, settimo Alex Marquez.

Solo 14° Marc Marquez con l’altra Ducati del team Gresini, ma chi l’ha osservato in pista ha avuto l’impressione che l’otto volte campione del mondo si stia nascondendo ed aspetti domani, ultimo giorno dei test, per scoprire le carte. La Yamaha ha portato Fabio Quartararo all’11mo posto. Il francese ha promosso il pacchetto aerodinamico ed i progressi del motore che spinge la sua M1 2024. «La moto è molto veloce e questo è già positivo. Ma dobbiamo migliorare il giro veloce. Lì ci manca ancora molto». Oggi è stata la volta di provare diversi setting «e siamo soddisfatti - ha detto Mario Meregalli, team manager del marchio giapponese -, rispetto allo scorso anno abbiamo tolto mezzo secondo sulle qualifiche di questo GP».

Luca Marini, da quest’anno in sella alla Honda ufficiale, è stato uno dei più attivi e prima della pausa aveva completato la più lunga serie di giri consecutivi fra tutti i piloti in pista, totalizzandone 13. A fine giornata è 17mo ad 1«260 da Bastianini. »La simulazione gara è stata difficile, abbiamo faticato un pò - ha ammesso il pilota - Con le gomme nuove non è così male, anche se guardiamo i tempi di Joan (Mir, ndr) sono buoni. Si deve rischiare e spingere tanto, ma la moto funziona. Invece con gomme usate è difficile da guidare, specie al posteriore. Ma miglioreremo, abbiamo solo bisogno di tempo».