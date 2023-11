Testa trionfa al Rally del Lazio Cassino 2023. Sul podio Di Palma e Signor. Tutti e tre al volante di una Skoda Fabia

Sono Giuseppe Testa e Gino Abatecola i vincitori del Rally del Lazio Cassino 2023, l’evento organizzato da M33 Srl valido come Finale Nazionale Coppa Italia Rally ACI Sport disputatosi nel weekend appena trascorso tra Cassino, il frusinate e la provincia di Caserta.

Il pilota molisano, al volante di una Skoda Fabia R5 con i colori Ro Racing è stato davvero efficace ed affiancato da Gino Abatecola, di Pico, ha messo la sua firma su 4 delle 8 prove in programma assicurandosi un successo che conclude una stagione molto positiva.

Al secondo posto Giò Di Palma ex campione italiano di motocross, amico di Testa con il quale ha condiviso in parte il percorso di crescita sportiva, con “Cobra”, su Skoda Fabia Rally2 Evo per i colori di ABS Sport, autore di una gara spettacolare che lo ha visto mancare la vittoria per soli 2.3 secondi. Di Palma in 2 prove e sull’ultimo tratto cronometrato ci ha provato con decisione, rosicchiando all’avversario 1.7 secondi dei 4 che accusava prima del semaforo verde sulla PS8. Una bella prestazione che però non è bastata.

Terzo gradino del podio a 9.8 secondi per i vincitori della scorsa edizione, Marco Signor e Patrick Bernardi, su Skoda Fabia Rally2 Evo. Il trevigiano di Sama Racing era partito con grande slancio andando in testa dopo le prime due prove speciali corse nella notte di venerdì, ma nella mattinata di sabato ha azzardato una scelta di gomme con mescola troppo dura che non ha premiato. Questo episodio gli è costato secondi importanti che non gli hanno poi permesso di battagliare per il successo.

“È stata una gara spettacolare - ha commentato Max Rendina, coordinatore della manifestazione - Abbiamo confezionato un evento di grande spessore deciso sul filo dei secondi ed incerto fino all’ultimo momento. Abbiamo riempito la città di Cassino, il nostro staff ha dormito anche a 50 chilometri perché non c’era più posto. Ringrazio ACI Sport e la Commissione Rally che hanno creduto in noi per il secondo anno consecutivo assegnandoci la Finale Nazionale Coppa Italia Rally ACI Sport, tutte le istituzioni che ci sono state vicine in questo progetto, i piloti che hanno creduto nella manifestazione e nell’organizzazione, tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto e infine il mio staff per il grande lavoro”.