Tokyo ePrix, le Porsche rosa e le 100 gare in FE di Jaguar e di Mitch Evans

TOKYO – Il quinto ePrix della decima stagione di Formula E porta un po' di colore. Oltre alla Nissan, che omaggia la fioritura dei ciliegi con una livrea speciale, in occasione dell'esordio del mondiale elettrico in Giappone, anche la Tag Heuer Porsche gareggia con due monoposto dalla tinta assolutamente inedita. La prova di sabato (partenza poco dopo le 7 italiane) è anche la centesima apparizione della Jaguar nel circuito a zero emissioni, evento celebrato con il numero 100 impresso sulle vetture. Lo stesso giorno, il neozelandese Mitch Evans diventerà anche il primo pilota ad aver corso lo stesso numero di ePrix per il medesimo marchio.

La livrea straordinaria delle monoposto Porsche 99X electric (la seconda inedita dopo quella presentata in Arabia Saudita per promuovere la presentazione della nuova Macan elettrica) è insolitamente appariscente. Perché è rosa, ossia il la tinta della casacca da trasferta della nazionale di calcio tedesca: il colore ha suscitato qualche polemica, ma la domanda per la maglia è alta. Nel comunicato ufficiale, la casa di Zuffenhausen parla di un omaggio al primo ePrix giapponese della storia e di un richiamo alle luci e alla cultira del paese e di una celebrazione della collaborazione fra Porsche e la Tag Heuer. A guidare le monoposto saranno come sempre Pascal Wehrlein, al via con il numero 94, il secondo della generale individuale, e António Félix da Costa (13).

Per la Jaguar Tcs, la sola squadra ad aver sempre piazzato una macchina sul podio in questo scorcio iniziale del mondiale, che guida a livello individuale con Nick Cassidy, ma anche come costruttore e come scuderia, l'ePrix di Tokyo coincide con il centesimo in Formula E. Dalla terza stagione (compresa) in poi, nei precedenti 99 ha ottenuto 13 vittorie per un totale di 36 podi corredati anche da 13 giri veloci e 7 pole position per complessivi 1.139 punti e 373 tornate trascorse al comando. Un palmares invidiabile al quale manca tuttavia ancora un titolo iridato.

La gara è fondamentale anche per Mitch Evans, 30 anni a giugno, che in Giappone diventa il primo pilota ad aver corso 100 ePrix per lo stesso costruttore. Secondo nel mondiale del 2022 e terzo lo scorso anno, il neozelandese occupa attualmente il virtuale gradino più basso del podio con gli stessi punti di Jean Eric Vergne (Ds Penske). Evans entra così nell'esclusivo “Club dei 100”, del quale fanno parte Lucas di Grassi (Abt Cupra) con 119 gare, Vergne con 118, Sébastien Buemi (Envision) con 117, Sam Bird (Neom McLaren) e Da Costa con 116.