Toyota protagonista alla Dakar 2024 con il nuovo GR Hilux Evo T1U. Più affidabile ed ecologica, migliorate anche le sospensioni

La squadra corse di Toyota, la Gazoo Racing, si prepara ad affrontare la Dakar 2024 con una vettura aggiornata, precisamente il GR Hilux EVO T1U, che gareggerà anche al campionato W2RC, acronimo di World Rally-Raid Championship. Nello specifico, l’auto da competizione della casa giapponese presenta una larghezza incrementata di 100 mm, sospensioni riviste, un nuovo pacchetto di raffreddamento.

Inoltre, per migliorarne l’affidabilità, gli equipaggi hanno completato quasi 30.000 km di gare e test nella stagione 2023 di W2RC e SARRC, ed ulteriori test sono stati condotti nel deserto del Kalahari, nell’Africa meridionale, mentre un considerevole chilometraggio di prova è stato aggiunto nel deserto del Namib come parte dei preparativi finali per il Rally Dakar. Quindi, per rendere la vettura più sostenibile, e raggiungere gli obiettivi richiesti ben prima della scadenza del 2026, è stata istituita una partnership con Repsol, che fornisce carburanti con il 70% di contenuto rinnovabile, per una riduzione dell’impronta di carbonio di almeno il 70% rispetto alla benzina convenzionale.

Quella del 2024 è la squadra più numerosa nella storia del team Toyota Gazoo Racing alla Dakar, e può vantare l’esperienza di Giniel de Villiers; oltre alla velocità di Lucas Moraes e Seth Quintero. Infine, la squadra ha anche confermato Lucas e Seth, insieme ai loro copiloti, come gli equipaggi che prenderanno parte alla stagione 2024 del W2RC. Questo campionato, dopo la Dakar 2024 (5-19 gennaio), avrà il secondo appuntamento nell’Abu Dhabi Desert Challenge (25 febbraio-2 marzo 2024); il terzo con il BP Ultimate Rally-Raid, in Portogallo (2-7 aprile 2024); il quarto in occasione della Ruta 40 Challenge, in Argentina (2-8 giugno 2024); ed il quinto ed ultimo round con il Rally del Marocco (5-11 ottobre 2024).