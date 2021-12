Vale Rossi non perde tempo: subito in pista a Valencia con l'Audi R8 LMS del team belga WRT

VALENCIA - Un futuro con le quattro ruote. Così Valentino Rossi aveva lasciato intendere più volte quando ha deciso di lasciare per sempre la MotoGP a ben 42 anni. Il nove volte campione del mondo non bluffava di certo quando affermava di volersi dedicare alle corse Gran Turismo, o Endurance, e in questi giorni è arrivata la conferma.

Rossi ha provato sulla pista a Valencia l'Audi R8 LMS del team belga WRT, una delle migliori squadre della categoria, formazione supportato da Audi Sport e campione del GT World Challenge classifica assoluta team e piloti oltre che nella classifica Sprint. Non solo, WRT ha vinto anche il campionato ELMS e la classe LMP2 nel campionato WEC, sia piloti sia team. Valentino ha girato nella giornata odierna, giovedì 9 dicembre.