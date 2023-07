SCARPERIA - Nel circuito di Misano, dove aveva vinto tre volte in MotoGP, Valentino Rossi è tornato sul gradino più alto del podio cogliendo in gara 2 la prima vittoria nel GT World Challenge Europe. Un successo centrato con il compagno di volante in Bmw Maxime Martin e che rilancia l’equipaggio #46 in lotta per il campionato Sprint.