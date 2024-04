Verstappen: «Felice alla Red Bull, magari dopo il 2028 mollo». L’olandese, «Suzuka mi piace molto e di solito siamo veloci»

«Sono molto felice dove sono e voglio restarci. Ho un contratto con la Red Bull fino al 2028, poi vedrò se voglio continuare». Lo ha detto Max Verstappen a Suzuka, sede domenica prossima del Gp del Giappone di Formula 1, rispondendo ad una domanda sul suo futuro dopo la Red Bull. «È questa per me la cosa più importante: non è tanto questione di dove. Ma sono cose a cui non penso davvero in questo momento», ha aggiunto. Il tre volte campione del mondo arriva in Giappone dopo il ritiro di Melbourne, prima gara che non ha terminato negli ultimi due anni, a causa di un problema ai freni, ma non ha espresso preoccupazioni in merito. «Se guardi alle prestazioni di Melbourne, penso che siamo stati veloci - ha detto - . Non abbiamo finito la gara, quindi non è l’ideale, ma alla nostra macchina piacciono le curve ad alta velocità, quindi speriamo di poterlo dimostrare di nuovo questo fine settimana».

«Suzuka è sempre un ottimo circuito in cui correre. Come squadra, abbiamo molti ricordi speciali qui nel corso degli anni, tra cui la vittoria del Campionato Costruttori dell’anno scorso e la vittoria del mio secondo Campionato Piloti. È stato bello avere una pausa con la famiglia e gli amici prima dell’inizio delle gare ed è stato sempre divertente poter trascorrere un pò di tempo anche a Tokyo. L’ultima gara a Melbourne è stata sfortunata e sono cose che succedono, tuttavia abbiamo ottenuto nove vittorie di fila, un’impresa impressionante, quindi stiamo cercando di tornare ancora più forti per questo fine settimana». Sono queste le parole di Max Verstappen, campione del mondo della Red Bull, alla vigilia del weekend del Gp del Giappone a Suzuka, quarto appuntamento del mondiale.

«Il Team è fiducioso per Suzuka: è un circuito iconico ed è sempre divertente da guidare. La pista ha molte curve ad alta velocità e un alto degrado e dobbiamo assicurarci di ottimizzare le nostre prestazioni dove possiamo, soprattutto con la pioggia prevista per questo fine settimana. Non vedo l’ora di tornare in macchina e pronto a lottare per la vittoria questo fine settimana», ha aggiunto il pilota olandese.