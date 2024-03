Verstappen: «La Red Bull è dove voglio essere. Inizio anno perfetto». Campione olandese smentisce voci di divorzio

Max Verstappen ha chiarito che la Red Bull è «dove voglio essere» mentre continuano a circolare le voci che collegano il tre volte campione del mondo ad un addio. Verstappen ha un contratto con la squadra di Milton Keynes fino al 2028, ma ci sono voci secondo cui potrebbe cercare di correre altrove a partire dal 2025. Nel frattempo, il capo del team Mercedes, Toto Wolff, è recentemente arrivato al punto di dire che «gli piacerebbe» ingaggiare l’olandese , aggiungendo che «non c’è squadra sulla griglia che non farebbe la verticale per averlo in macchina» se lui è disponibile. Verstappen, comunque in vista del Gran Premio d’Australia, ha affrontato l’argomento a testa alta quando gli è stato chiesto dei precedenti commenti del compagno di squadra Sergio Perez secondo cui sarebbe stato «un duro colpo per la squadra» se avesse lasciato la Red Bull. «Penso che ci siano tutte le ragioni per essere felici, giusto?», ha risposto Verstappen a Melbourne.

«La macchina sta andando davvero bene, ci sono così tante persone fantastiche nel team che spingono costantemente per ottenere risultati migliori, quindi per me è quello su cui mi concentro. Io mi concentro sulla prestazione, sono felice, e quando torno a casa non penso a nient’altro perché è abbastanza fisso anche dove mi trovo, ed è anche dove voglio essere». Per quanto riguarda come stanno andando le cose in pista, Verstappen ha affermato che dopo due vittorie dominanti per dare il via alla nuova stagione in Bahrein e Arabia Saudita, non ha mai iniziato un anno in forma migliore. «Penso che sia stato sicuramente il miglior inizio di anno per me personalmente in macchina», ha commentato l’olandese. «È semplicemente un buon equilibrio, ma penso che anche come squadra abbiamo operato davvero bene senza troppi errori. Quindi, ovviamente, sono molto felice di questo, e spero che potremo continuare su questa strada. Cerchiamo di continuare a imparare cosa possiamo fare meglio, ma è stato molto positivo».