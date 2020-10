Verstappen in Russia ha ritrovato il podio e la mini crisi Honda è già dimenticata

Come non fare scoppiare una crisi? Con un podio. Il Gran Premio di Russia per la Red Bull-Honda poteva essere un punto di non ritorno. L'apertura di una frattura con la Honda dopo i guai tecnici che avevano costretto al ritiro Max Verstappen a Monza e al Mugello. Un terzo stop per mancanza di affidabilità della power unit giapponese, sarebbe stato mal digerito dal pilota olandese e dalla stessa Red Bull. Invece, come riferito dai responsabili tecnici della Honda alla viglia di Sochi, si è lavorato sodo per capire la natura dei problemi emersi nelle due gare italiane. I bravi tecnici giapponesi li hanno individuati e risolti e il weekend sul Mar Nero ha dato loro ragione. Verstappen in qualifica ha messo a segno il secondo tempo, un gran colpo, scavalcando addirittura la Mercedes di Valtteri Bottas e aggiudicandosi la prima fila. Non gli capitava dai primi due Gran Premi al Red Bull Ring e la gioia è stata tanta benché il divario da Lewis Hamilton, poleman incontrastato, fosse stato di mezzo secondo.



Verstappen in gara, dopo un parapiglia con la Renault di Daniel Ricciardo al 1° giro e dopo essere stato passato da Valtteri Bottas, grazie alla penalità comminata a Lewis Hamilton, senza colpo ferire si è trovato dietro al leader, il numero due della Mercedes. Di solito, l’olandese è sempre stato un vero disturbo piscologico per Bottas, ma a Sochi il numero due della Mercedes, una volta che non ha più visto nei paraggi Hamilton, si è calato nel ruolo del numero uno ed ha trovato una inaspettata forza interiore. Giri veloci, nessun errore, perfetto controllo della corsa. Verstappen si è adeguato e si è messo lì in attesa di ulteriori eventi, che non si sono presentati. Semmai, a fargli venire qualche dubbio era l’affidabilità della sua power unit, ma come detto, tutto ha funzionato a dovere questa volta. Verstappen, su dieci gare disputate, ne ha terminate sette e tutte le volte ha centrato il podio: due terzi posti, quattro secondi, un primo. Non male proprio.