Verstappen visita cantiere nautico a Viareggio per comprare uno yacht. Insieme a lui la fidanzata brasiliana Kelly Piquet

Il pilota campione del mondo di Formula Uno della Red Bull, il belga Max Verstappen, è stato in visita ad un cantiere nautico a Viareggio accompagnato dalla fidanzata Kelly Piquet e da alcuni componenti del suo staff. Verstappen è andato a far visita ad un cantiere nella Darsena viareggina in quanto interessato all’acquisto di uno yacht. Non è il primo personaggio del mondo dello sport che è attratto dai «giganti» del mare che vengono costruiti nei cantieri di Viareggio. L’attenzione per la cantieristica locale è sempre più in crescita e lo dimostra l’interesse che c’è come nel caso del pilota di Formula Uno tre volte campione del mondo, nel 2021, 2022 e 2023.