Verstappen: «Weekend fantastico, Red Bull è stata perfetta»

«E' stato incredibile, siamo stati veloci in tutto il fine settimana. Siamo andati bene in partenza e la macchina è stata perfetta». Così il vincitore del Gp della Cina, Max Verstappen, ha commentato la sua gara prima della premiazione. "È stato divertente guidare la macchina, con tutte e tre le mescole. L'auto era su rotaie - ha aggiunto l'olandese che aveva vinto anche la gara sprint di ieri -. Al momento sono entusiasta e sono fiducioso anche in vista della prossima gara, a Miami, anche se la pista è un po' difficile». Il suo compagno di squadra, Sergio Perez, si è rammaricato per non essere riuscito a conquistare il secondo posto, portando un'altra doppietta alla Red Bull. «Purtroppo abbiamo pagato la strategia, dato che con la safety car abbiamo perso due posizioni e abbiamo fatto gran parte della gara con le gomme dure. Siamo arrivati al podio, ma sarebbe stato bello essere primo e secondo», ha detto il messicano.