Vinales fa en plein, Pecco in ritardo. Dopo la Sprint, lo spagnolo conquista il Gp di Austin: è il primo con l’Aprilia

Un weekend perfetto. Dopo la Sprint, Maverick Viñales su Aprilia si impone anche nella gara lunga del Gran Premio delle Americhe sul circuito di Austin e completa il bis. Il 29enne catalano, in sella alla RS-GP di Noale, trionfa grazie a una rimonta stupefacente che lo vede risalire di otto posizioni dopo il bruttissimo start in cui è retrocesso dalla prima alla nona casella. Niente di irrecuperabile per il centauro soprannominato Batman, che si porta a casa la prima vittoria della carriera con la Casa veneta. Non solo, Mav diventa il primo pilota della MotoGP a vincere un Gran Premio con tre scuderie diverse, Suzuki, Yamaha e ora Aprilia, che festeggia il quarto successo in top class.

Gli indiani di Mahindra sono visionari: i “nativi” della Formula E sempre presenti nel campionato zero emission

Salgono sul podio l’indiavolato Pedro Acosta (Ktm Gas Gas), il magnifico esordiente che continua a dimostrare tutto il suo incredibile talento, e un sempre più convincente Enea Bastianini, che ha scavalcato Jorge Martín, il leader della classifica della MotoGP, a due giri dal termine negando così un’altra tripletta tutta spagnola dopo quella di sabato. Una tripletta che avrebbe potuto esserci se Marc Marquez non avesse buttato un’occasione ghiotta: quella di tornare al successo 903 giorni dalla sua ultima vittoria nel Gran Premio dell'Emilia Romagna del 2021. Lo spagnolo, che qui ha vinto in sette occasioni ed è una delle piste preferite, è caduto in curva 11 quando si trovava in testa alla gara e deve rimandare l’appuntamento con la sua prima vittoria in Ducati. Una Ducati che in questo momento vede il suo campione del mondo Pecco Bagnaia, solo quinto davanti a Fabio Di Giannantonio e battuto dal compagno di box Bastianini, un po’ in difficoltà. Per Enea è già il secondo podio quest’anno, non a caso è secondo nel Mondiale dietro Martín, con il quale si gioca la sella del team ufficiale che occupa dall’anno scorso. «Ho sofferto tanto, ed è bellissimo essere qui. Ho perso qualche posizione, ma verso metà gara ho cercato di alzare il ritmo, sono riuscito ad avvicinarmi al gruppo e sono molto contento di questo podio», il commento a caldo del riminese. «E’ stata una gara incredibile, mi sono divertito tantissimo a superare i miei avversari», dice un felicissimo Acosta, diventato il più giovane pilota con due podi consecutivi. Gongola Viñales: «Sto sognando, grazie America. Non so quanti sorpassi ho fatto. Forse mi metterò a piangere. È stato un weekend perfetto».

LE ALTRE CLASSI

Prima vittoria in Moto2 per Sergio Garcia, che conquista anche la leadership del Mondiale. Lo spagnolo precede l’americano, figlio d'arte, Joe Roberts e l'altro spagnolo Fermin Aldeguer. Migliore degli italiani è il romano Dennis Foggia, sesto. E nella gara di Moto3 un episodio surreale, che ha ricordato il precedente Lorenzo-Dovizioso nel 2018. Lo spagnolo Iván Ortolá si è scontrato con Stefano Nepa mentre era in lotta con lui per il sesto posto ed entrambi i piloti sono finiti a terra. Ortolá è corso a prendere la sua moto per tornare in pista, ma ha commesso un errore e ha preso la moto di Nepa invece della sua. È stato proprio l'italiano, rendendosene conto, ad andare a togliere Ortolá dalla sua moto prima che potesse partire. Stefano Nepa è arrivato penultimo e lo spagnolo non è riuscito a concludere la gara.

Ora, per il motomondiale due settimane di pausa prima di tornare in Europa. Prossima tappa a Jerez de la Frontera, Spagna, dal 26 al 28 aprile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA