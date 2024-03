WEC, qualifica 1812 km del Qatar: Porsche apre la stagione con la pole, Ferrari terza, Corvette svetta in GT

LUSAIL - Reduce dal trionfo nella recente 24 Ore di Daytona, Porsche ha proseguito la sua striscia positiva conquistando anche l’Hyperpole nel primo appuntamento stagionale del FIA WEC. In Qatar, le 963 LMDh hanno confermato la loro competitività, già vista in occasione del Prologo a inizio settimana, piazzando una perentoria pole position grazie a un velocissimo Matt Campbell. Senza dubbio l’australiano sta vivendo un momento magico infatti, dopo aver trionfato a Daytona e nella 12 Ore di Bathurst, ha riportato la Porsche in prima fila assoluta nel Mondiale Endurance.

In Qatar ha preso il via il nuovo format di qualifiche, mutuato da quello già utilizzato in occasione della 24 Ore di Le Mans. Nello specifico Hypercar e LMGT3 si sono sfidate entrambe in due sessioni, al termine della prima le migliori dieci vetture, di ciascuna classe, hanno poi dato l’assalto alla Hyperpole decretando così la classifica finale.

Dopo aver conquistato il miglior crono già nella prima fase, Campbell nella seconda manche ha dato vita a un’intensa lotta con Nick De Vries scambiarsi più volte il primato. Ad avere la meglio è stato l’australiano che, proprio nell’ultimo tentativo, ha stampato il riferimento in 1’39”347 battendo l’olandese della Toyota per appena 164 millesimi. Oltre a riportare la Porsche in prima fila assoluta, l’ultima risaliva al 2017 con la 919 Hybrid LMP1, Campbell è stato il primo pilota a conquistare la pole con un prototipo di classe LMDh nel WEC.

In seconda fila troviamo la Porsche del Team Jota, con l’ottimo debuttante Callum Illot che è riuscito a tenersi dietro uno specialista del calibro di Antonio Fuoco, al volante della Ferrari 499P. L’ufficiale Porsche Kevin Estre si è piazzato al quinto posto precedendo la Peugeot 9X8, ancora in specifica 2023, di Jean-Eric Vergne. Dopo aver ottenuto il miglior crono nell’ultima sessione di prove libere, Alex Lynn ha portato la Cadillac in settima posizione davanti la Ferrari di Antonio Giovinazzi. A completare la top 10 l’ex iridato F1 Jenson Button, portacolori del Team Jota, e la Peugeot 9X8 di Stoffel Vandoorne.

Il campione del mondo Brendon Hartley è stato costretto a subire l’onta dell’eliminazione. Il neozelandese della Toyota non è riuscito a passare alla seconda fase per appena diciassette millesimi seguito a ruota da Yifei Ye, quest’ultimo al debutto ufficiale con la Ferrari 499P gestita da AF Corse. A seguire Julien Andlauer, Porsche Proton Competition, e l’esordiente Alpine A424 dell’esperto Nicolas Lapierre. Ottava fila monopolizzata dalle BMW M Hybrid V8 di Raffaele Marciello e Sheldon van der Linde. A chiudere la classifica delle Hypercar la Lamborghini SC63, portata in pista da Danill Kvyat, e l’Isotta Fraschini Tipo 6 di Jean-Karl Vernay.

Prima storica pole position di classe LMGT3 per la nuovissima Corvette Z06 GT3.R. A emergere fra i piloti Bronze, che come da regolamento hanno preso parte alle qualifiche, è stato un velocissimo Tom Van Rompuy autore di un crono di 1’54”372. Nulla da fare per gli avversari a cominciare da Alex Malykhin che, al volante della Porsche 911 GT3 R del Manthey, ha chiuso a più di otto decimi dal pilota Corvette. Buona anche la performance di Thomas Flohr che ha piazzato la Ferrari 296 GT3 in terza posizione davanti le nuove Aston Martin Vantage GT3 Evo di Clément Mateu e Ian James.

Scatterà dalla sesta piazza la Lamborghini Huracan delle Iron Dames magistralmente condotta in pista da Sarah Bovy. Velocissime nel Prologo, le McLaren sono svicolate indietro in qualifica. Pagando oltre un secondo dal poleman, James Cottingham e Josh Caygill hanno chiuso rispettivamente settimo e ottavo. Dopo un buon avvio Ahmad Al Harty, compagno di squadra di Valentino Rossi, non è riuscito ad andare oltre il nono crono di classe con la BMW M4.

Decima la Ferrari di François Heriau che nella prima manche era riuscito a beffare Hiroshi Koizumi, primo degli esclusi. Il giapponese della Corvette verrà affiancato allo start dalla Ford Mustang di Giorgio Roda, mentre l’altra GT3 americana non ha preso parte alla sessione per problemi tecnici accusati già nel corso della FP3. Eliminate anche le due Lexus RC F di Arnold Robin e Takeshi Kimura, fanalino di coda Claudio Schiavoni sulla Lamborghini Huracan griffata Iron Lynx.

FIA WEC - Qualifica