Williams correrà in F1 con motori Mercedes fino al 2030. Il team di Grove conferma la partnership con il regolamento 2026

Le monoposto del team di F1 Williams Racing saranno spinte dal propulsore Mercedes-Benz almeno fino al 2030, come è stato confermato dalla squadra, che utilizzerà le power unit della stella a tre punte anche con il cambio di regolamento previsto per il 2026, divenendo il secondo team cliente del brand tedesco. Lo storico team di Grove corre con motorizzazioni Mercedes dal 2014, praticamente da quando è iniziata l’era ibrida in F1, che ha portato ad avere power unit con unità termica V6 da 1,6 litri. Mentre la stagione 2023 appena archiviata, è stata la decima in collaborazione, una partnership che sarà quasi ventennale entro il 2030.

«Siamo lieti di confermare Williams Racing come il secondo team cliente che forniremo per i regolamenti sulle power unit del 2026 - ha dichiarato Toto Wolff, responsabile Mercedes-Benz Motorsport - dal 2014, abbiamo continuato a costruire e sviluppare il nostro rapporto con Williams. Mentre il team continua a gettare le basi per sfidare i primi posti della griglia, non vediamo l’ora di supportarli con la fornitura del nostro propulsore». Questa nuova power unit è in fase di sviluppo dalla metà del 2022 presso il Mercedes-AMG High Performance Powertrains di Brixworth, e una volta pronta per correre, nel 2026, potrà contare anche sull’apporto di team di clienti per essere ancora più performante.