Gp Shanghai, Wolff: «Per Mercedes ritorno in Cina momento importante per lo sport e il marchio»

Il Team Principal della Mercedes Motor Sport Toto Wolff ha definito il ritorno della Formula 1 in Cina, dopo cinque anni, questa settimana, un «momento importante per lo sport e il marchio». «In quanto mercato automobilistico più grande del mondo e seconda economia più grande, la Cina è di fondamentale importanza per la presenza globale di questo sport», ha detto Wolff alla Dpa. Il Gran Premio della Cina a Shanghai si è disputato l’ultima volta nel 2019 prima di essere cancellato nei quattro anni successivi a causa della pandemia di coronavirus e della rigorosa politica cinese anti-Covid.

Questa volta la Mercedes non è la favorita in Cina, con la Red Bull guidata dal tre volte campione del mondo Max Verstappen, che deve ancora vincere in Cina, e la Ferrari è considerata superiore. Ma Wolff ha detto che correre di nuovo in Cina è stata un'ulteriore motivazione per la squadra. L'interesse è enorme, con tutti i biglietti andati a ruba entro un'ora quando le vendite sono iniziate all'inizio di gennaio, nonostante i prezzi fino a 530 dollari. «La Formula Uno offre ai fan l'opportunità di interagire con il marchio a un livello più umano e di comprendere i valori e ciò che rappresentiamo», ha affermato Wolff, riferendosi al valore pubblicitario della F1 per le vendite, in particolare delle auto elettriche in Cina.