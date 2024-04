Mercedes-Amg, in arrivo un super-suv elettrico da 1.000 cv. Avrà architettura a 800 Volt e sarà lungo più di 5 metri

L'esclusivo segmento dei super-suv elettrici, oggi presidiato da Bmw Xm, Lotus Eletre e (a breve) da Porsche K1, vedrà il debutto nel 2026 in un inedito modello Amg, sviluppato sulla piattaforma elettrica Amg.ea che origina, a sua volta, dall'architettura a 800 Volt Mb.ea di Mercedes. Questo ipotizzato successore a batteria dell'attuale Mercedes-AMG Gle 63 (ammesso che anche la Stella a Tre Punte, come hanno già fatto diversi competitor, non decida di prolungare la vita dei modelli Ice fino al 2035 ed oltre) dovrebbe essere sviluppato interamente in Casa Amg, come le ultime GT Coupé e GT 4 porte Coupé e venir proposto esclusivamente come 'bespoke' cioè su ordinazione e con finiture personalizzate per l'acquirente. Come anticipa il magazine britannico Autocar, il primo suv su misura di Amg dovrebbe essere preceduto a breve da un concept (probabilmente in occasione della settimana di Pebble Beach in agosto) con dimensioni e look ispirati al concept Vision Amg del 2022.

Il futuro super-suv elettrico di Amg dovrebbe dunque essere poco più lungo di 5 metri e soprattutto offrire un passo di oltre 3 metri per consentire la realizzazion di un abitacolo da vera ammiraglia, anche nei posti posteriori che saranno certamente dotati di poltrone singole stile 'first class'. Tra le altre caratteristiche 'uniche' di questo nuovo modello dovrebbero esserci i motori elettrici assiali di Yasa (la società con sede nell'Oxfordshire acquistata da Mercedes-Amg nel 2021) che nella ultima generazione sviluppano fino a 480 Cv e 590 Nm di coppia ciascuno. Pur essendo compatti e leggeri (ogni motore pesa solo 24 kg) questi propulsori suggeriscono che il nuovo super-suv elettrico di Amg potrebbe superare i 1.000 Cv di potenza complessiva, il tutto proponendo anche un sistema 4Matic elettrico con caratteristiche avanzate e capacità di torque vectoring destinate a fornire a questo modello 'bespoke' livelli dinamici completamente nuovi con gestione variabile della trazione.

Secondo le informazioni riportate da Autocar, la produzione del super-suv elettrico Amg avrà luogo nello stabilimento Mercedes-Benz di Sindelfingen, in Germania, a fianco della nuova GT Coupé a 4 porte ma che - come e noto - propone la variante ibrida della piattaforma Amg.ea. Dai due modelli basati sull'architettura Amg.ea dovrebbero poi derivare una vera e propria famiglia di nuove auto sportive Amg.