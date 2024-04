Viabilità, traffico intenso per i ponti di primavera: 16 milioni di italiani in viaggio

In occasione dei prossimi «ponti di primavera» del 25 aprile e 1° maggio 2024, Viabilità Italia prevede il consueto significativo incremento della circolazione stradale. In particolare, l'aumento del traffico in fase di partenza si scaglionerà tra i movimenti dei due ponti e del fine settimana intermedio, concentrandosi nelle giornate di mercoledì 24 aprile pomeriggio e nella giornata festiva del 25 aprile, con i primi rientri fin dal 26 aprile e un notevole incremento domenica 28 e residualmente nella mattinata del 29. Né il caro-prezzi sempre in agguato, né il meteo ballerino scoraggiano gli italiani pronti alle vacanze dei ponti primaverili. E nemmeno tragedie ben più serie, come le due guerre in corso. Oggi arrivano le ultime previsioni - Confcommercio parla di 16 milioni in viaggio con 5,5 miliardi di spesa e Cna, più ottimista, di 17 milioni con 22 milioni di pernottamenti e una spesa di 8 miliardi - ma anche nei giorni scorsi gli operatori vedevano rosa.

Certo il tempo potrebbe essere un fastidio. Nelle prossime ore al Sud le temperature caleranno di almeno 10 gradi - secondo le previsioni di www.iLMeteo.it - le precipitazioni bagneranno in modo diffuso le regioni centrali, il Nord-Est in particolare l'Emilia Romagna ed il Sud tirrenico. Il centro di coordinamento nazionale prevede partenze dal pomeriggio di mercoledì 30 aprile pomeriggio, con alti volumi di traffico nella giornata del 1° maggio, influenzati anche dagli spostamenti delle gite giornaliere. Nella fase del rientro, invece, la domenica del 5 maggio potrebbe essere segnata da una circolazione molto sostenuta su tutta la rete viaria nazionale, con una coda degli ultimi rientri nella mattina di lunedì 6 maggio. La Liguria sarà interessata da intensi flussi di traffico e si potrebbero registrare forti rallentamenti nelle tratte interessate dai cantieri inamovibili, specie quelli dove sono in corso interventi all'interno delle gallerie. Al fine di fornire ai cittadini informazioni utili per favorire partenze consapevoli e per aumentarne la sicurezza, Viabilità Italia - che monitorerà costantemente le condizioni di percorribilità della rete viaria di interesse nazionale - ha messo a disposizione, sul sito della Polizia di stato, alcuni documenti, tra cui il calendario con i bollini di traffico con indicazione delle fasce orarie di divieto di circolazione per i veicoli di portata superiore alle 7.5 t. e l'elenco dei cantieri inamovibili presenti lungo la rete autostradale e le principali strade statali.

Secondo lo scenario meteo elaborato dal dipartimento della protezione Civile, per i prossimi giorni, è previsto il transito di moderate perturbazioni dall'Atlantico verso l'Italia. Il centro di coordinamento nazionale della viabilità raccomanda poi a quanti si metteranno alla guida di adottare comportamenti responsabili e di tenersi costantemente aggiornati sulle condizioni del traffico, «non potendosi escludere locali disagi o l'adozione di provvedimenti di regolazione della circolazione per favorire la fluidità degli spostamenti». Durante i «ponti primaverili», inoltre, Polizia stradale e Carabinieri aumenteranno il numero delle pattuglie e intensificheranno i controlli lungo gli itinerari di collegamento con le destinazioni di interesse turistico per contrastare la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.