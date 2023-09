Rovanperä (Toyota) vince l'Acropolis Rally, è il terzo successo stagionale. Sul podio anche il compagno di squadra Evans e Sordo (Hyundai)

LAMIA – Quello dell'Acorpolis Rally 2023 è il terzo successo stagionale nel mondiale di specialità di Kalle Rovanperä, l'undicesimo in assoluto per il giovane finnico, sempre con con la Toyota. Al volante della sua Gr Yaris il quasi 23enne ha allungato le mani sul titolo iridato, che sarebbe il secondo consecutivo. A tre gare della fine del campionato e dopo il ritiro nella prova casalinga, Rovanperä ha riguadagnato terreno sul più diretto rivale, che è sempre il compagno di squadra Elfyn Evans.

Il britannico ha conquistato la piazza d'onore a 1:31.7 dal vincitore, ma il finlandese ha dominato anche il Power Stage (sospeso dopo un incidente) come nei due precedenti successi stagionali in Portogallo e Estonia conquistando l'intera posta, 25 + 5 punti. Evans deve ricucire uno strappo di 33 lunghezze tra Portogallo, Germania e Giappone (167 contro i 200 di Rovanperä) e allo stesso tempo amministrare il medesimo vantaggio su Thierry Neuville (Hyundai i20 N), che per la seconda volta quest'anno è rimasto escluso dalla zona punti (134), solo 20^ dopo i problemi alla macchina accusati sabato quando era in testa.

Dani Sordo (Hyundai i20 N) ha chiuso a 4,2'' dal secondo posto conquistando il suo terzo podio stagionale, il secondo di fila, mantenendo la casa coreana sul palco d'onore. Poi Ott Tänak (Ford Puma), che dopo la penalità di 3:40 era precipitato fino in 32^ posizione: malgrado i quasi 4 minuti e mezzo dalla vetta, l'estone ha rosicchiato 18 punti a Neuville, al quale contende il podio iridato (119), lontano appena 15 lunghezze. Esapekka Lappi (Hyundai i20 N) è arrivato quinto e Takamoto Katusta (Toyota Gr Yaris) sesto. Settimo Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia), il primo del Wrc2 a 9:41 dal vincitore: il norvegese è sempre più solo in testa alla competizione riservata alla sua classe.

Sébastien Ogier (Toyota Gr Yaris) ha chiuso nella Top 10, ma solo decimo: grazie al punto greco ha provvisoriamente salvato anche la quinta posizione assoluta perché Lappi lo segue ad una sola lunghezza (98 contro 99). Nel mondiale costruttori, la Toyota si è portata a quota 430, ossia 91 punti di margine sulla Hyundai e 210 sulla M-Sport Ford. Fra il 28 settembre e l'1 ottobre l'undicesima tappa del Wrc, in Cile, dove il campione in carica potrebbe già bissare aritmeticamente il titolo.