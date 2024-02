Yamaha svela la nuova M1, Quartararo: «Potenziale c’è». L’obiettivo del campione nel 2021 è «tornare a vincere»

«Speriamo di fare un ulteriore step durante i prossimi tre giorni. Sono contento di come Yamaha sta lavorando, abbiamo il potenziale ma dobbiamo trovare la strada per provarlo». Un Fabio Quartararo fiducioso ma insieme prudente, visto l’andamento delle ultime stagioni, ha svelato insieme al compagno di scuderia Alex Rins la M1 che correrà il mondiale MotoGP 2024. A fare da cornice il circuito di Sepang dove, da domani a giovedì, scenderanno in pista le moto della massima cilindrata per i primi test ufficiali della stagione. La voglia di tornare protagonista del mondiale «è tanta, tanta» ha ripetuto il francese, iridato nel 2021, interpellato da Sky Sport. «Tutti sappiano che il 2023 non è stato positivo; né per me né per il team.

Speriamo davvero di tornare in alto. Grazie alle concessioni durante avremo un pelino di test in più a disposizione per sviluppare la moto». Le concessioni 2024, introdotte per cercare di ridurre il gap tra i vari team , (legate alla percentuale di punti conquistati da ciascuno, assegnano in proporzione pneumatici e giorni di test, ma pure possibilità di sviluppare i motori, ndr), hanno permesso a Quartararo di provare in anticipo il nuovo motore Yamaha, ma anche «aerodinamica e telaio. Ci sono aspetti positivi, ma anche negativi». L’obiettivo minimo per il 2024 è essere di nuovo protagonista: «Del risultato finale non posso parlare, ma voglio tornare a vincere. Ho solo questo in testa. Non so se sarà un processo breve o lungo per tornare alla vittoria, ma la otterrò insieme al mio team quest’anno».