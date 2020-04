Ferretti Group firma un protocollo con i sindacati per il contrasto alla diffusione del Covid 19

FORLÌ - La Fase 2 del dopo pandemia non è ancora scattata, ma nel mondo della nautica fervono i preparativi per una ripresa delle attività che salvaguardi sia la produzione, sia – soprattutto - la salute dei propri dipendenti. E’ in questa ottica che è stato firmato un protocollo d’intesa tra il colosso della cantieristica Ferretti Group e le organizzazioni sindacali nazionali, territoriali e locali.

Il protocollo prevede che alla ripresa dell’attività lavorativa (totale o parziale, non è dato ancora sapere: dipenderà dalle disposizioni che verranno emanate) vengano applicate misure particolarmente severe di prevenzione e controllo all’interno degli uffici e degli stabilimenti del Gruppo. “Ci prendiamo cura di ciò che ci sta più a cuore” recita il claim del programma appena varato, a sottolineare la necessità di rispettare i comportamenti di prevenzione all’interno dei luoghi di lavoro e l’utilizzo corretto dei dispositivi che l’azienda consegnerà ai lavoratori e alle loro famiglie per una sicurezza anche domestica.

Sviluppato con la consulenza gratuita del professore Luca Richeldi, primario di pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma e membro del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, il protocollo prevede, oltre alla già avviata sottoscrizione di una polizza assicurativa (gratuita per il dipendente e a totale carico dell’azienda) una serie di prescrizioni imprescindibili, a cominciare da precisi criteri di distanziamento fisico delle postazioni lavorative.

Secondo quanto stabilito, a ogni dipendente del Gruppo Ferretti verranno forniti dispositivi di protezione individuale per sé e per il proprio nucleo familiare e flaconi individuali di gel alcolico; il percorso di accesso ai varchi dell’azienda dovrà essere disciplinato e ogni dipendente dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.

“Ringrazio le organizzazioni sindacali per la collaborazione nella messa a punto e la condivisione di questo protocollo di prevenzione che è essenziale per la riapertura delle attività produttive dei nostri cantieri. La nautica è una splendida eccellenza del nostro Paese, che deve riprendere al più presto a navigare verso la ripresa. Siamo all’inizio di una stagione che né i lavoratori né l’azienda possono e vogliono perdere, per questo abbiamo stabilito di lavorare in sicurezza e con le migliori tutele possibili per proteggere quello che ci sta più a cuore: la salute di tutti e la capacità di realizzare prodotti unici al mondo”, ha commentato l’avvocato Alberto Galassi, amministratore delegato di Ferretti Group.

Questa iniziativa – vale la pena ricordarlo - fa parte del più ampio progetto “A Wave of Caring” attraverso il quale il colosso degli yacht ha contribuito, con donazioni e raccolta fondi, a sostenere gli ospedali di tutti i territori dove hanno sede i cantieri del Gruppo oltre che al Columbus Covid 2 Hospital, la struttura realizzata a tempo di record dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli.