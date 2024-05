Rizzardi Yacht: mentre avanza il progetto INSeven Plus, siglato un accordo di partnership con Valdettaro Group

Grandi manovre in casa Rizzardi, e non solo sul fronte della produzione e della progettazione. Consolidato il successo della linea In, con oltre 25 imbarcazioni in quattro anni, tra INFive e INSix, e presentato in anteprima al recente Salone di Palma di Maiorca l’INSeven Plus, yacht di 75 piedi (24 metri) che andrà ad occupare il ruolo di ammiraglia di una flotta costituita da grandi open capaci di coniugare al meglio eleganza, sportività, efficienza e indiscutibili qualità marine, è stata ora annunciata una nuova iniziativa mirata a migliorare l’assistenza ai clienti in alcune aree strategiche del territorio italiano.

E’ stato appena firmato un accordo di partnership con Valdettano Group, storica struttura da tempo “imparentata” anche con altri colossi della nautica come Azimut, Baglietto, Princess, che può contare su imprese che operano da decenni in ambito cantieristico, portuale e turistico, assicurando servizi di rimessaggio, manutenzione, riparazione, restauro, refitting, assistenza turistica e altro.

“In forza di questo accordo – dicono a Sabaudia – gli armatori in possesso di imbarcazioni dei marchi Rizzardi e Posillipo potranno contare su manodopera professionalmente qualificata anche per interventi di manutenzione straordinaria, essendo le aziende del gruppo Valdettaro titolari di un’esperienza di decenni nel settore”.

Più in dettaglio, i servizi di assistenza agli armatori Rizzardi potranno essere erogati nelle tre sedi di cantiere del nuovo partner, collocate in aree tradizionalmente privilegiate dal turismo nautico come la Liguria di Levante e la Sardegna. Il Gruppo dispone infatti in Liguria di due aree dedicate alla cantieristica, una operativa a La Spezia, e un’altra a Porto Venere. La prima, con 11.000 metri quadri di aree coperte, può offrire rimessaggio al coperto per imbarcazioni fino a 30 metri; l’altra, in zona Le Grazie, adiacente al porto turistico di Marina del Fezzano, consta di 270 posti barca e appartamenti in locazione per gli armatori.

In Sardegna, all’interno del Golfo di Olbia, il nuovo partner di Rizzardi dispone inoltre di un’area di cantiere che supera i 60.000 metri quadri complessivi, attrezzata con due travel lift (di cui uno da 720 tonnellate), una vasca di alaggio larga 14,50 metri e un carrello semovente per lo spostamento dei grandi yachts.