Picchiotti pronto a tornare a nuova vita con la linea Gentleman. E Tacoli entra in TISG

MASSA CARRARA - La rinascita di Picchiotti, storico cantiere italiano di cui s’erano perse le tracce prima che The Italian Sea Group lo rilevasse, è ormai quasi pronto a vivere la sua nuova vita. Come? Con una linea di prodotti “fuori dal coro”, denominata Gentleman, in grado di esibire stile ed eleganza senza tempo, ovvero esaltando al meglio la sintesi tra tradizione e innovazione.

I nuovi yacht avranno lunghezze comprese tra 24 e 55 metri. L’obiettivo dichiarato da Giovanni Costantino, fondatore e Ceo di TISG, è rilanciare lo storico marchio “partecipando all’età d’oro dello yachting”. Il 15 luglio è stata posata la chiglia del primo esemplare della nuova linea di prodotto, uno yacht di 24 metri che verrà varato e consegnato entro l’estate del 2024. Seguiranno altre 15 unità, che si distingueranno per le scelte di personalizzazione dei vari armatori e per il layout della poppa, che potrà essere chiusa o aperta.

Il progetto è nato dalla collaborazione con Luca Dini e la sua Design & Architecture, con la partecipazione di Kurt Lehman e della sua Yacht Moments Consultant. “L’intenzione – dicono in cantiere - è creare un prodotto ispirato alla silhouette dei panfili americani degli anni 60 declinando con esclusività ed eleganza le linee classiche senza tempo, con soluzioni ingegneristiche innovative e un design unico e distintivo”.

Lo scafo e la sovrastruttura della nuova flotta Picchiotti saranno realizzati totalmente in alluminio con linee e finiture estremamente eleganti: dal mogano lucido dei dettagli delle fiancate alle cromature d’acciaio di prua e ai lati della poppa.

Ma al di là dello stile classico ispirato a imbarcazioni del passato, in casa TISG si sta lavorando anche all’innovazione: sono previste infatti motorizzazioni ibride e full electric e del tutto nuove saranno anche le linee di carena, studiate per ottimizzare l’efficienza, ridurre i consumi, aumentare l’autonomia e il comfort. Sul ponte principale, un camminamento laterale consentirà di passare da poppa a prua, soluzione che assieme alle sofisticate finiture in mogano contribuirà a ricreare l’atmosfera dei blasonati panfili d’epoca.

Il beach club, tra i più ampi su yacht di queste dimensioni, si aprirà direttamente sulla piattaforma prendisole tramite grandi vetrate scorrevoli. Il nuovo Picchiotti sarà inoltre dotato di un tender che ne rappresenterà l’esatta miniatura, condividendo linee e finiture.

Il modello in costruzione sarà disponibile, come detto, in due format leggermente modificati: uno con la tradizionale poppa chiusa e con terrazze sul mare che si aprono, e un altro con l’opzione di una poppa aperta, che offre un’atmosfera più moderna e disinvolta da beach club.

Con questa nuova linea Gentleman, The Italian Sea Group darà un’ulteriore spinta al successo dello yachting italiano, ormai stabilmente insediato ai vertici mondiali, e con la prospettiva di crescere ancora, grazie anche al rilancio di Perini Navi.

“Sono molto orgoglioso – ha dichiarato Giovanni Costantino - di dare una nuova voce a un marchio che rappresenta il patrimonio dell’intera industria nautica, uno dei cantieri più antichi del mondo”.

Il rilancio del marchio Picchiotti rientra in una strategia di rafforzamento del gruppo toscano, che riguarda anche il management e le capacità di produzione. Sul primo versante vale la pena ricordare che è appena entrato a far parte della compagine manageriale di TISG Lamberto Tacoli, manager di grande e riconosciuta esperienza nel settore della nautica di lusso (con un passato in Ferretti Group e in Prini Navi), al quale è stato assegnato il ruolo di manager advisor. Sul fronte della capacità produttiva è stato deliberato il piano di investimenti per la ristrutturazione e l’ampliamento della sede di Celi 1920, prestigiosa società di ebanisteria di Terni, per la quale sono previste anche assunzioni di personale.