Mini Salone e grandi barche: a Marina Genova la prima edizione di “SeaYou - Yacht Sales & Charter Days”

GENOVA - Nel mondo della nautica, quando si parla di Genova il pensiero corre al salone organizzato ogni anno, da 58 anni, nelle aree espositive della Fiera e nella darsena antistante, dove vengono esposte in acqua imbarcazioni d’ogni tipo, dai piccoli gommoni ai grandi yacht a vela e a motore. Ma da qualche tempo nel capoluogo ligure c’era chi meditava di mettere in piedi un evento alternativo, non generalista, dedicato alle barche di grande stazza e ad un pubblico fatto di operatori del settore, con un occhio particolare al charter.

E’ nata così la prima edizione di SeaYou - Yacht Sales & Charter Days, manifestazione svoltasi nel weekend della domenica delle palme, dove si sono viste barche di misura compresa tra i 20 e i 70 metri, a vela e a motore, con presenze qualificate di brand come Perini Navi, San Lorenzo, Pershing, Cantieri di Sarnico, Picchiotti.

Organizzata a Marina Genova, uno dei più moderni complessi per la nautica da diporto (500 ormeggi, di cui 100 per super e mega yacht fino a 130 metri) la manifestazione ha richiamato, in verità, pochi espositori (appena 14 le imbarcazioni esposte) ma ha avuto il merito di aprire uno squarcio sul futuro, con un primo passo che può accendere un faro nel cuore del Mediterraneo.

Alcuni tra i più qualificati operatori e numerosi ospiti hanno partecipato ai “SeaYou Talks”, momenti di networking e aggiornamento su temi di attualità. Broker, armatori e potenziali charterer hanno animato la nuova manifestazione, che ha tra i suoi obiettivi il rafforzamento del ruolo di Genova nel panorama nautico internazionale e lo sviluppo di uno dei settori trainanti della città.

«Sea You – ha osservato in proposito Giuseppe Pappalardo, amministratore delegato della società di gestione di Marina Genova - rappresenta un format di evento di cui nel settore si sentiva fortemente la necessità, sia per il target, sia per il periodo; noi lo abbiamo reso possibile, e lo svilupperemo ulteriormente, incentivati dalla posizione strategica della nostra struttura, a dieci minuti dal centro cittadino e a cinque minuti dall’aeroporto, e dalle potenzialità del territorio che ci accoglie».