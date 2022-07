Salone Nautico Genova, già in vendita online i biglietti per la kermesse in programma a dal 22 al 27 settembre

GENOVA - E’ cominciata con la prevendita online dei biglietti la lunga vigilia del 62° Salone di Genova, l’evento nautico italiano più importante dell’anno, in programma dal 22 al 27 settembre. Come noto da tempo, per il 2023 è prevista l’edizione della svolta, con l’inaugurazione del nuovo waterfront progettato da Renzo Piano e un allestimento inedito, più ampio e funzionale. Ma già quest’anno, nonostante il cantiere aperto e i lavori in corso, si prevede un’edizione straordinaria del Salone: secondo le anticipazioni degli organizzatori di Confindustria Nautica, infatti, l’evento è già sold-out in termini di adesioni di espositori italiani e internazionali. E del resto non potrebbe essere altrimenti, visto il trend di crescita del mercato nautico, avviato a concludere una stagione di record per vendite e fatturati.

La 62ma edizione del Salone si svolgerà sul modello del collaudato format multi-specialistico, con rinnovati servizi dedicati e sviluppati per i cinque segmenti di mercato che lo rappresentano: yacht e superyacht, sailing world, boating discovery, tech trade e living the sea. Su oltre 200.000 metri quadri di superficie espositiva, tra terra e acqua, verranno presentate circa 1000 imbarcazioni, e sarà possibile, come consuetudine, anche svolgere prove in mare. Una ricca agenda di eventi e workshop completerà il programma.

Il prezzo del biglietto d’ingresso per i visitatori è stato fissato in 18 euro, ma vale la pena ricordare che non sarà possibile acquistare i ticket all’ingresso di Piazzale Kennedy: l’acquisto può essere fatto esclusivamente online, sul sito salonenautico.com, mediante carta di credito e, da quest’anno, tramite Apple Pay e Google Pay. Il prezzo, come detto, è stato fissato in 18 euro (+1 per diritti di prevendita). I bambini fino a 12 anni entrano gratis. L’orario di apertura è stato fissato alle 10, chiusura alle 18,30.

Una nota di Confindustria Nautica ricorda che “il Salone nautico internazionale di Genova è l’evento più rappresentativo dell’eccellenza a livello mondiale del comparto della nautica da diporto italiana ed è, per 365 giorni l’anno, punto di riferimento e piattaforma globale di confronto istituzionale, tecnico e di mercato per tutto il settore”. Con orgoglio, gli organizzatori ricordano anche che le 61 edizioni fin qui allestite “costituiscono un patrimonio unico di una realtà che coniuga la solidità del passato e la visione del futuro, affermandosi come modello di evento all’avanguardia, efficace e concreto, simbolo del Paese e del made in Italy nel mondo”.