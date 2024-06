Il Satec saluta il ritorno di Cecchi al vertice di Confindustria Nautica. Al via il confronto con la politica su Piano del Mare e Blue Economy

Con la giornata inaugurale del Satec, tradizionale appuntamento di metà anno organizzato da Confindustria Nautica per fare il punto sulla situazione del comparto, Saverio Cecchi è tornato a riprendere il pieno esercizio delle funzioni di presidente dell’associazione, ruolo temporaneamente ricoperto dal vice presidente Piero Formenti.

Il ritorno di Cecchi è stato accolto con grande soddisfazione dagli operatori della nautica convenuti a Firenze, a palazzo Pucci, dove la prima giornata della convention annuale si è svolta in un clima di grande partecipazione e con la volontà di affrontare con determinazione i problemi emersi dopo l’arresto del presidente della Regione Toti e il coinvolgimento di esponenti della struttura che organizza il Salone di Genova, ovvero l’appuntamento più importante dell’anno.

Dopo aver salutato con emozione tutti i soci e ringraziato il vicepresidente Formenti “per il grande senso di responsabilità dimostrato”, nella sua relazione il presidente Cecchi ha illustrato sinteticamente i progetti in corso e ha affidato la presentazione delle attività di Confindustria Nautica alla squadra di vertice composta, oltre che da Formenti, dai vicepresidenti Maurizio Balducci, Alessandro Gianneschi e Andrea Razeto.

Nell’ambito delle attività istituzionali, sono stati ricordati i risultati ottenuti in merito al nuovo Regolamento di attuazione del Codice della Nautica da diporto che, dopo aver ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato, è stato trasmesso a Palazzo Chigi. Sono state ricordate inoltre la Riforma dei Titoli professionali del diporto e le misure del “pacchetto nautica” inserite all’interno del Disegno di Legge sul Made in Italy.

I lavori sono proseguiti con la definizione delle iniziative che vedono gli imprenditori della nautica attivi sul fronte nazionale nella rappresentanza in Confindustria e, a livello internazionale, in ICOMIA (International Council of Marine Industry Associations) e EBI (European Boating Association). Si è parlato anche delle attività di coordinamento della promozione all’estero e dell’internazionalizzazione delle imprese italiane, realizzate in collaborazione con ICE Agenzia. Nel 2024 – è stato ricordato - le imprese associate hanno partecipato in collettiva alle principali fiere estere di settore, dal Boot di Düsseldorf ai saloni di Miami, Dubai, Southampton, fino alla New York Design Week.

L’assemblea si è chiusa con l’approvazione all’unanimità del bilancio consuntivo per l’esercizio 2023 illustrato da Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica. “Il bilancio – si legge in una nota diffusa a conclusione della prima giornata di lavori - sintetizza anche per il 2023 la positiva performance dell’attività di rappresentanza dell’associazione, finalizzata allo sviluppo dell’industria nautica da diporto Made in Italy, che costituisce il nostro costante obiettivo”.

Al termine dell’assemblea, i soci e gli ospiti hanno preso parte alla cerimonia di consegna del XXXIII Premio Pionieri della Nautica, presso il Museo Stibbert. L’evento, sotto l’egida del ministero delle Imprese e del Made in Italy, ogni anno rende omaggio a manager, progettisti, giornalisti italiani e esteri, professionisti della nautica da diporto, premiandoli per l’eccellenza del loro operato.

Per la categoria manager è stato insignito del premio Giovanni Ricci, dell’azienda Olceste Ricci; per la categoria Progettisti e Designer il riconoscimento è andato ad Andrea Vallicelli; tra i giornalisti italiani è stata premiata la conduttrice del programma Rai Linea Blu Donatella Bianchi, “per aver dedicato la sua vita personale e professionale alla divulgazione dei temi legati alla tutela e alla salvaguardia del mare e allo sviluppo di una coscienza collettiva attenta alla difesa dell’ambiente e alla sostenibilità”; il premio per la categoria Giornalisti esteri è stato assegnato allo spagnolo Ricard Bracons, noto per la competenza maturata in 40 anni di attività, collaborando con testate internazionali, tra le quali IBI (International Boat Industry). Per la categoria Professionisti del mare, ha ottenuto il riconoscimento di Pioniere della Nautica Massimo Tardelli, del Cantiere Versilmarina.

Il Premio Speciale Pioniere della Nautica 2024 è andato infine a Luca Bassani Antivari, fondatore e capo designer di Wally, che in 30 anni di attività – si legge nella motivazione letta da Fabio Petrone (Pioniere della nautica 2023) – “ha dimostrato coraggio, visione e determinazione che lo hanno portato oltre l’orizzonte dell’innovazione con la realizzazione di imbarcazioni dal concept rivoluzionario, che hanno ridefinito l’essenza del lifestyle dello yachting a livello internazionale, determinando una profonda influenza sulle tendenze della progettazione nautica a livello internazionale”.

La seconda giornata di lavori della Convention SATEC vede in programma il convegno “Nautica, Rinascimento Italiano. Dalla città delle arti, la Convention delle imprese della filiera della nautica da diporto lancia un Piano per la Blue Economy”.

Dal Piano del Mare alle opportunità del prossimo disegno di Legge collegato alla Legge di Bilancio, le proposte operative di Confindustria Nautica saranno illustrate in una tavola rotonda che vedrà la partecipazione degli esponenti del Governo e del Parlamento Daniela Santanché, Edoardo Rixi e Gerolamo Cangiano, del coordinatore della Struttura di Missione del Ministro delle Politiche del Mare Pierpaolo Ribuffo, del presidente di Confitarma Mario Zanetti, di Luciano Sale, direttore risorse umane di Fincantieri, di Ernesto Lanzillo, Partner Deloitte e Deloitte Private Leader Italia, e di Nicola Porcari, Head of Structured Finance BPER Banca.