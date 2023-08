Alfa, l’intelligenza artificiale immagina così la 33 Stradale. In Australia, originale teaser per lancio di fine agosto

Per Alfa Romeo e per l’appassionato team che ne sta gestendo il "rinascimento", l’imminente debutto della nuova ‘Dream Car’ 33 Stradale (questo non il nome ufficiale ma quello che circola con maggiore insistenza) ha una valenza tutta particolare e non solo per il fatto di ribadire il forte e perenne legame del Biscione con quel suo glorioso passato fatto di eccellenza tecnica, prestazioni e vittorie sportive. Con questa berlinetta - che il sito dell’azienda anticipa con lo slogan ‘il coraggio di sognarè - Alfa Romeo sposta con decisione il suo posizionamento verso l’alto, come si conviene a una marca premium e in cui Stellantis ha riposto grandi aspettative. Con 33 Stradale la Casa del Biscione entra infatti nell’ambito delle supercar in tiratura limitata (potrebbero essere solo 33 esemplari) e con prezzo ‘importantè. Non stupisce quindi che tutto il mondo Alfa, in ogni angolo del mondo, sia coinvolto anche emotivamente il questo lancio. Lo dimostra una originale iniziativa presa da Alfa Romeo Australia che attraverso il proprio sito e il profilo Instagram ha chiesto agli appassionati di immaginare sei parole in grado di definire la 33 Stradale per poi creare - sulla base di queste sintetiche indicazioni - una immagine ipotetica creata dall’ intelligenza artificiale.

Sul sito di alfaromeo.com.au si legge (con un riferimento alla data del 31 agosto, visto che la differenza di fuso con l’Italia dove l’evento si svolgerà il 30 alle 17:00 fa entrare gli australiani nel nuovo giorno) infatti che «Il 31 agosto 2023 Alfa Romeo svelerà al mondo la sua ultima creazione, nata dal coraggio e dalla passione di un team che lotta per trasformare un sogno in realtà». «Con una storia orgogliosa di creazione di alcune delle auto più belle mai realizzate, quest’ultimo design sarà sicuramente davvero speciale. Fino ad allora, il suo design e le sue specifiche sono altamente riservati». «Quindi ti chiediamo di risvegliare la tua passione automobilistica, immaginando come speri che sia questa Alfa Romeo... utilizzando la tecnologia dell’immagine AI per darle vita».

L’iniziativa (solo australiana) è accompagnata da una interessante serie di rendering, alcuni made in Alfa ed altri proposti da designer e appassionati di tutto il mondo. Difficile sapere se fra questi bozzetti ce ne sia uno vicino all’aspetto definitivo della ‘ Dream car’. Ma è certo che la creatività, e in tanti casi il forte legame con il passato, sono la base per tante future e affascinanti sportive Alfa Romeo.