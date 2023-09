Arriva il Telepass verde, dal recupero dei device già usati. Presentato in occasione della settimana europea della mobilità

MILANO - Telepass lancia un nuovo dispositivo per il telepedaggio realizzato con materiale recuperato dai device non più utilizzati. Lo comunica la società, specificando che il nuovo dispositivo si presenta con una colorazione dalla tonalità verde «risultato dal recupero delle scocche grigie e gialle dei device dismessi con cui è realizzato». «L’attenzione al green è anche nel packaging, di materiale riciclato, e nel manuale di istruzioni, che è stato dematerializzato e ora è paperless e può essere scaricato inquadrando un QR code», spiega il gruppo, aggiungendo che «il nuovo obu (on board unit) è una edizione limitata disponibile, fino a esaurimento scorte, per i nuovi clienti Telepass che aderiranno all’offerta Telepass plus».

Inoltre, a partire dal primo ottobre, anche coloro che sono già clienti Telepass potranno richiederlo in sostituzione del vecchio dispositivo. Lanciata in occasione della settimana europea della mobilità, l’iniziativa intende promuovere una cultura di utilizzo responsabile delle risorse ambientali, di attenzione al riciclo e alla circular economy e si inserisce nella visione strategica di Telepass «che fa della sostenibilità una parte integrante della strategia di business e di prodotto da oltre trent’anni», aggiunge il gruppo.