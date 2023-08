Aygo X, le ambizioni premium del piccolo crossover Toyota: super impianto audio JBL e capote in tela

L’impianto audio della Aygo X offre un esempio delle ambizioni premium del piccolo crossover Toyota. Nasce dalla collaborazione con gli specialisti di JBL, grande nome dell’alta fedeltà Usa, che hanno creato una firma sonora su misura per le caratteristiche dell’auto. È costituito da quattro altoparlanti accoppiati a un amplificatore da 300 W e da un grande subwoofer da 200 mm situato nel bagagliaio.

Novità assoluta per un crossover di segmento A è la Aygo X equipaggiata con il tetto apribile in tela. Una capote progettata per esaltare l'esperienza degli occupanti a bordo, ampliando l’apertura di 40 mm e aumentando l’angolo di visuale del 20%. Grazie all’utilizzo di materiali di qualità normalmente riservata ai modelli premium, la parte superiore in tela offre la migliore protezione da acqua e polvere.

La più ricca versione entrata nel listino Aygo X nasce dalla collaborazione tra due innovatori nei rispettivi campi, Toyota e la griffe Undercover fondata dal giapponese Jun Takahashi, che hanno trasformato il crossover urbano in una vetrina del meglio di entrambi i brand. Svelata all’ultima Paris Fashion Week, Aygo X Undercover sbarca in Italia in 1.000 esemplari con un prezzo che parte da 21.950 euro.