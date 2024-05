BMW i5 Touring, la Regina del Foro Italico. È la protagonista degli 81esimi Internazionali d’Italia di Tennis di Roma

Anche se il torneo è appena iniziato, la BMW i5 Touring si è già imposta come una delle protagoniste degli 81esimi Internazionali d’Italia di Tennis di Roma. Lo ha fatto in nome della partnership che lega BMW Italia al Master 1000 di Roma dal 2020, un anno difficile ma che ha dato slancio al rapporto tra uno sport praticato in tutto il mondo come il tennis, e la casa bavarese nota a livello globale per la capacità di unire prestazioni, lusso e sostenibilità. Quattro anni dopo, il Foro Italico diventa la cornice naturale per ospitare l’anteprima italiana della Bmw i5 Touring, prima alter-ego a zero emissioni dell’iconica Serie 5 Touring giunta alla sesta generazione.

È stata presentata dal presidente e AD di Bmw Italia, Massimiliano Di Silvestre, alla presenza degli ambassador del marchio Pierfrancesco Favino, Matilde Gioli e Beppe Fiorello. “Il tennis - ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre - rappresenta un canale privilegiato attraverso cui comunicare i nostri valori in termini di circolarità, innovazione e sostenibilità. Negli ultimi anni sono sempre di più le aziende del tennis che stanno lavorando, analogamente a quanto facciamo noi nell’automotive, per ripensare il modo di gestire il business in fase produttiva, di riciclo o utilizzo delle risorse.

Penso alle nuove palline fatte con materiali di recupero, alle sacche fatte con plastica riciclata, alle nuove magliette in materiali sostenibili fino alla panchine dei giocatori alimentate da pannelli solari che possono fornire l’energia al frigo con le bibite dissetanti, fino alle realizzazione di campi da tennis con gomma riciclata.” La partnership prevede una flotta di cento Bmw per garantire gli spostamenti di giocatori, tecnici e staff nel corso del torneo.

Svelata in anteprima mondiale lo scorso febbraio, la i5 Touring viene proposta in due versioni: quella di accesso è la i5 eDrive40 Touring a trazione posteriore da 340 Cv e 430 Nm di coppia, per 560 km di autonomia massima. La top di gamma è la BMW i5 M60 xDrive Touring, spinta da due motori elettrici per 601 Cv e 820 Nm di coppia massima scaricata sulle quattro ruote. Accelera da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi, mentre la velocità di punta è limitata elettronicamente a 230 km/h.

L’autonomia massima garantita dalla batteria è di 506 km nel ciclo WLTP. La i5 Touring sarà disponibile in tutte le concessionarie dal prossimo 25 maggio con prezzi a partire da 78.000 euro per la i5 Touring a trazione posteriore e da 103.800 euro per la i5 M60 xDrive Touring. Al suo fianco la Serie 5 Touring proposta con motori benzina, diesel e ibridi plug-in.