Byd protagonista all’IAA di Monaco con sei veicoli elettrici. Presentato marchio Denza nato da joint-venture con Mercedes

MONACO DI BAVIERA - È un salone all’insegna delle novità, quello di Byd che all’IAA di Monaco ha presentato sei veicoli elettrici e nuove tecnologie. L’azienda, il cui portafoglio prodotti è in rapida espansione, l’occasione è anche quella per presentare per la prima volta al pubblico europeo anche il suo sub-brand di lusso Denza, insieme alla Denza D9, nuovo veicolo elettrico di ultima generazione. Byd è entrata nel mercato europeo delle autovetture meno di un anno fa, debuttando inizialmente con tre modelli al Salone di Parigi 2022, ovvero la Byd H (berlina di segmento E), la Byd Tang (Suv di segmento E) e la Byd Atto 3 (Suv di segmento C). Con la Dolphin (hatchback di segmento C), la Seal (berlina elegante e sportiva di segmento D) in arrivo il prossimo autunno e la spaziosa Seal U (Suv di segmento D) in arrivo entro la fine del 2023, Byd raggiunge quota sei modelli, con i quali espande la sua gamma di prodotti Ev in Europa. Il Salone dell’ Auto di Monaco di Baviera in Germania, è la piattaforma ideale per presentare ai clienti europei Seal e Seal U, ispirati all’oceano.

Entrambi i veicoli sono dotati dell’innovativa tecnologia per la sicurezza, il comfort e le prestazioni, e si rivolgono a un pubblico diverso. La sportiva Seal è caratterizzata da linee dinamiche e ribassate, con molti dettagli raffinati che riprendono il linguaggio stilistico Ocean X di Byd. Seal U (dove U sta per Utility), è invece l’ultimo Suv 100% elettrico di Byd nel segmento D, che offre versatilità e una ricca dotazione di serie. L’IAA di Monaco segna poi un altro importante debutto, perché Byd presenta per la prima volta al pubblico europeo il suo sub-brand di fascia alta, Denza, nato da una joint venture tra Byd e Mercedes-Benz, che si concretizza con l’anteprima della Denza D9.

«Byd - ha commentato Michael Shu, direttore generale e amministratore delegato di Byd Europa e della Divisione Cooperazione Internazionale - è fortemente impegnata nell’introduzione di auto ecologiche innovative e ad alta tecnologia sul mercato europeo». «L’IAA di Monaco - ha continuato Michael Shu - offre la piattaforma perfetta per presentare i nostri ultimi modelli. Ci impegniamo a offrire ampie possibilità di scelta nell’ambito della nostra gamma di prodotti, dotati delle nostre più aggiornate tecnologie rivoluzionarie, per soddisfare le diverse esigenze dei consumatori».