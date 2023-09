Caravan Düsseldorf, le conversioni di Crosscamp: il marchio giovane che lavora soprattutto con Opel

DÜSSELDORF – Giovane in ogni senso. È l'ultima nata del gruppo tedesco Erwin Hymer, peraltro controllato dal colosso americano Thor Industries, una società da 15 miliardi di euro (2022) di fatturato: la Crosscamp non ha nemmeno 5 anni di vita. Ed è anche il marchio più orientato verso il pubblico più giovane, come risulta evidente anche dallo stand al Caravan Düsseldorf (26 agosto – 3 settembre) e come sarà altrettanto chiaro anche al Salone di Parma (9 - 17 settembre). «Saremo anche in Italia, sì», garantisce Andreas Kauth, il responsabile del marketing di Crosscamp.

Lo stesso stand non passa inosservato, con i suoi due container sfruttati per esibire e vendere prodotti, inclusi quelli griffati che fanno parte del merchandising. E poi anziché sedie ci sono barili marchiati Crosscamp (scritta bianca in campo nero) che richiamo i veicoli in esposizione, qualcuno anche senza il logo del costruttore che fornisce l'architettura. L'allestitore lavora soprattutto con Opel, della quale propone le conversioni camperizzate sia della Zafira (l'anno scorso, sempre a Düsseldorf, aveva esposto la prima trasformazione della declinazione elettrica) sia del Movano, il furgone dalle dimensioni più generose.

La versione camperizzata Flex 541 del Movano in vetrina in Germania ha un prezzo totale di poco superiore ai 67.000 euro (Iva inclusa, che è del 19%) e comprende i quasi 17.300 della elegante trasformazione del modello equipaggiato con il BlueHdi da 2.2 litri e 140 Cv. Ci sono anche una sorta di scaffale pieghevole a più ripiani e una una funzionale quanto spartana zona doccia (interna) con una tenda verticale a fisarmonica con scarico: un sistema che la Crosscamp offre attualmente esclusivamente sui modelli della casa del Fulmine e che, tra l'altro, non commercializza separatamente.

Aggiungendo poco più di altri 2.000 euro si può avere la declinazione Full 640 (il numero ne indica le dimensioni) che propone due posti letto “di serie” e, a richiesta, può arrivare a cinque. Il Lite I su base Zafira (4,95 metri di lunghezza) ha invece un prezzo di 73.149 euro, di cui oltre 16.000 relativi agli equipaggiamenti per il tempo libero. La Crosscamp lavora anche con Mercedes-Benz, impiegando il Vito come base, e con Toyota, sfruttando il Proace Verso.