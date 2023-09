Roulotte Cubic da 12mila euro, "tenda palafitta" Thule e modulo Hotomobil per trasformare i pick-up in camper

DÜSSELDORF – Anche se alle vacanze nessuno vorrebbe rinunciare, la congiuntura non esattamente favorevole riguarda anche il comparto del turismo all'aria aperta. Chi ha grandi disponibilità economiche non si preoccupa, ma chi non ne ha curiosa con una certa attenzione al Caravan Düsseldorf (26 agosto – 3 settembre), la più grande rassegna del settore, dove spiccano soluzioni anche piuttosto economiche.

Una di queste arriva dalla Turchia, dove la Cubic Caravan di Bursa, propone una roulotte da 12.000 euro (probabilmente anche meno nelle ultime ore della rassegna). Misura poco più di 3,2 metri di lunghezza e pesa 800 kg. È pensata per due persone, ha interni in legno e un box doccia, peraltro di appena 1,55 metri di altezza. Cucina a doppio fuoco e frigo si utilizzano esternamente perché sono inseriti nell'abitacolo su dei binari. Sul tetto è installato un sistema fotovoltaico da un metro quadrato che soddisfa almeno in parte il fabbisogno di energia elettrica. La Cubic Caravan è sul mercato da 4 anni ed è al suo esordio sul palcoscenico internazionale. Mustafa Ayazlarli e Alper Bozkurt spiegano che la società ha già commercializzato 300 roulotte. A Düsseldorf ne sono in esposizione altre due, più grandi, da 18.000 e 21.000 euro (sicuramente trattabili, almeno in fiera).

I prezzi della portoghese Ygo sono anche più bassi: si parte dai 5.800 euro (tasse escluse) della Cocoon S Compact da 3,62 metri che però sono riservati solo ai rivenditori (per diventarlo occorre acquistarne almeno 5). Le versioni più accessoriate ed esclusive come la XE con modulo cucina e serbatoio per l'acqua arrivano a 8.500: in Francia sono state rivendute anche a più di 21.000 euro. Sono spartane, ma esteticamente moderne e possono venire abbinate a una serie di accessori specifici che ne fanno crescere il costo. Al contrario, la Airstream propone modelli decisamente più grandi (fino a 6,8 metri di lunghezza, 8,25 con il gancio di traino, con quattro comodi posti letto) e, soprattutto, più costosi. Alla salone è esposta una versione superaccessoriata del compatto International 534 da 5,3 metri (6,8 con il gancio) che, malgrado uno sconto speciale di 11.500 in occasione della rassegna, ha un prezzo di quasi 114.600 euro. Solo in Europa, ogni anno la società americana vende tra le 50 e le 60 roulotte caratterizzate da forme arrotondate e deliziosamente vintage e da esterni rivestiti in alluminio rivettato artigianalmente a mano.

Fra le centinaia di opzioni in vetrina alla fiera tedesca c'è anche la tenda della svedese Thule, una struttura a palafitta che si “srotola” e attaccata al gancio di traino che consente di dormire a diversi centimetri da terra. Oppure c'è il modulo della HotoMobil, altre azienda turca, in grado di trasformare pick-up come il Jeep Gladiator, i Ford della serie F, il Volkswagen Amaraok, il Toyota Hilux, il Nissan Navara e altri ancora in camper attrezzati fino addirittura a 5 posti. Veicoli da lavoro durante la settimana e da diporto nei week end o per le vacanze grazie a un modulo che si monta e smonta in una decina di minuti. Semplicissimo a detta del personale dell'azienda. Per un pacchetto Premium servono circa 30.000 euro, Iva inclusa.