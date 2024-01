Dacia, la strada verso il successo di Sandero. Percorso iniziato nel 2008 per auto estera più venduta in Italia

E un successo che parte da lontano, quello di Dacia Sandero che nel 2023 si è confermata come l’auto estera più venduta in Italia, con 34.139 immatricolazioni. Per ripercorrere le tappe del modello di successo della casa del Gruppo Renault, è necessario fare un passo in dietro di quasi un decennio. Dopo il lancio di Logan nel 2004, nel 2008 Dacia decide di commercializzare Sandero, proponendola come city car robusta, agile e pensata tutte le tipologie di clienti. Un anno dopo, poi, la versione Stepway viene lanciata, annunciando i primi passi della marca verso l’outdoor. Con le sue proporzioni generose, l’altezza libera dal suolo rialzata, il senso di praticità e il prezzo sempre accessibile, il modello si impone nelle preferenze degli acquirenti che cercano la praticità e lo stile ma ad un prezzo accessibile.

Nel 2012, la seconda generazione fa la sua comparsa, con un indice di fiducia ancora più elevato grazie ai suoi nuovi equipaggiamenti di sicurezza. Sandero diventa così l’auto più venduta ai clienti privati in Europa a partire dal 2017. Nel 2021, la saga del successo continua con la terza generazione di Sandero che ci guadagna in attrattiva con un design più assertivo e contemporaneo nonché equipaggiamenti inediti ed intelligenti. Il tutto, al motto del ‘più cool’.

La versione Stepway supera tutte e aspettative. Versatile, più pratica delle classiche city car per le uscite off-road, ma meno imponente dei Suv, conquista un 66% di vendite su tutta la gamma Sandero. Tre generazioni di Sandero si sono succedute giungendo a oltre 2,6 milioni di unità vendute dal lancio. Nella top 5 dei Paesi di commercializzazione in Europa, ci sono Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito. Per quanto riguarda la motorizzazione, una larga fetta delle vendite odierne è di tipo bifuel Gpl Eco-G.