Ecobonus auto, da lunedì al via le prenotazioni (anche per gli scooter): fondo di 700 milioni

I concessionari auto potranno, a partire dalle 10 di domani accedere sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it per inserire le prenotazioni del contributo per veicoli M1. La possibilità, come ha ricordato recentemetne il Ministero dello Sviluppo economico fa seguito alla disponibilità, a partire dallo scorso primo gennaio di oltre 700 milioni di euro per i cittadini finalizzati all'acquisto di veicoli a basse emissioni relativi sia alle categorie dei motocicli L1 (in pratica i motorini con cilindrata non superiore ai 50 cc) e...

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO