FIA, riconoscimento per l'Italiana Aisico: a l'Aquila Centro Prove per le barriere anti-detriti

Sicurezza sempre più in pole position nelle competizioni sportive con le barriere anti-detriti di Aisico, azienda leader nella sicurezza stradale, testate di recente presso il Test House&Lab della società a Pareto (AQ), divenuto il primo centro prova in Italia ed il secondo in Europa della FIA (Federation Internationaler de l’Automobile).

“Questa collaborazione con FIA – ha sottolineato l’ing. Ottavia Calamari, Responsabile Nuove Tecnologìe di Aisico - di fatto promuove non solo gli sport motoristici, ma anche una mobilità sicura, sostenibile e accessibile per tutti gli utenti della strada in tutto il mondo”.

Si tratta del risultato tangibile di Aisico che ha svolto con professionalità, costanti investimenti nel settore Ricerca e Sviluppo, esplorando nuove opportunità che, secondo i vertici dell’azienda, permetteranno di raggiungere obiettivi sempre più stimolanti anche nel settore degli sport automobilistici.