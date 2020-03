Videogame, Ford progetta l'auto da corsa virtuale per i più giovani

COLONIA - Il virtuale è da tempo una parte fondamentale nello sviluppo e nella progettazione di nuove automobili. Ma è pure “l'ambiente” in cui la popolazione più giovane e non solo si sfida nell'articolato e complesso mondo dei videogame. Un tempo considerati solo dei giochi, oggi rappresentano invece una nuova realtà, tanto che gli egamer più forti del mondo possono guadagnare cifre equiparabili a quelle dei calciatori più quotati. I giochi dedicati alle gare automobilistiche sono tra i più popolari in assoluto, tanto che Ford vanta diversi team di piloti ufficiali in giro per il mondo. Le squadre, che prendono il nome di Fordzilla, a livello europeo sono presenti in Spagna, Regno Unito, Italia, Francia e Germania. Ciascuno di questi team, attraverso i loro capitani, prenderà parte al progetto TeamFordzillaP1. Ovvero prenderanno parte allo sviluppo della prima auto da corsa virtuale marchiata Ford che non sarà ispirata a nessun modello esistente.

Il progetto prevede una collaborazione tra i designer Ford e i gamers più bravi. Le decisioni più importanti sul design della nuova racing car verranno prese proprio dalla comunità di gamers attraverso una serie di sondaggi su Twitter che saranno pubblicati sull’account @TeamFordzilla. “Immaginare e realizzare un’auto da corsa per il mondo virtuale, senza vincoli o schemi prestabiliti, è sicuramente la giusta occasione per il team di progettazione per far volare davvero la fantasia. E l’esperienza dei gamers è fondamentale per garantire che questa possa diventare l’auto più bella della nostra griglia di partenza”, ha affermato Amko Leenarts, Director Design, Ford of Europe.