In Francia l’auto ideale è ibrida (54%), l’elettrica solo per il 30%. Bev penalizzate da prezzo (72%) e poca autonomia (53%)

PARIGI - Ai francesi le auto ibride piacciono di più delle elettriche pure, non solo perché queste ultime sono più costose ma anche perché scarsa autonomia e mancanza di colonnine ne rendono complesso l’impiego. È quanto risulta da un sondaggio realizzato dall’Istituto Odoxa all’inizio di ottobre su un campione di 1.000 francesi e 304 professionisti della tecnologia, del digitale e dell’innovazione Come riferisce AFP, i dati ricavati dalle interviste indicano che coloro che hanno intenzione di acquistare un’ auto elettrica sono il 30% mentre le intenzioni nei confronti di un’ibrida salgono al 54%. Il problema dei listini dei modelli elettrici è molto sentito (72%), a cui si aggiungono la mancanza di autonomia (53%) e le poche stazioni di ricarica (37%).

Tutto questo però con soltanto il 12% dei francesi afferma di non voler rinunciare ai veicoli termici. Fra questi irriducibili però il 63% ritiene che i motori alimentata a idrogeno, - attualmente ancora marginale - possano essere una seria alternativa ai veicoli termici. Tra i professionisti della tecnologia, interrogati più nel dettaglio (e che generalmente vivono più nelle città e hanno un reddito più alto) l’interesse per le elettriche è maggiore (45%) ma sempre con una quota maggiore (60%) per i modelli ibridi. E nonostante le auto siano sempre più costose da acquistare e utilizzare, solo il 22% dei francesi afferma di essere pronto a non possedere più un’ auto. Fra gli intervistati, la metà di coloro che sono dipendenti di azienda sono stati incoraggiati verso una mobilità più eco-responsabile, come le bici o di carpooling. Al 19% dei dipendenti è stato offerto un pacchetto di mobilità sostenibile.