Giancarlo Fisichella è il “Pilota Romano dell’Anno 2023”. L’Automobile Club Roma premia il l'ex ferrarista F1

Giancarlo Fisichella è il “Pilota Romano dell’Anno 2023”. Il premio assegnato “Fisico” dall’ AC Roma su parere di una giuria comprendente presidente e direttore dell’ente e il presidente della commissione sportiva Max Rendina ha voluto sottolineare l’impegno che Giancarlo ha saputo trasferire nel Campionato Italiano Gran Turismo Endurance.

Il conferimento del premio al pilota romano alla cerimonia tenutasi presso la sede istituzionale di via Parigi, il Presidente dell’Automobile Club Roma, Giuseppina Fusco, alla presenza dell’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma Alessandro Onorato, del Presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani e del Segretario Generale dell’ACI Gerardo Capozza, si riconduce alla tradizione dell’Ente che, sin dagli Anni Cinquanta, ha assegnato riconoscimenti ai migliori conduttori sportivi tra cui vere e proprie leggende, come Piero Taruffi, Luigi Musso, Lodovico Scarfiotti e Ignazio Giunti. La consuetudine è ripresa nel 2020 allo scopo di valorizzare la vocazione sportiva automobilistica dell’Automobile Club nella Capitale. Premiata anche la Scuderia Baldini 27 che ha consegnato a Fisichella una Ferrari 488 degna di un orologio svizzero.

«Con il conferimento del titolo di Pilota romano dell’anno 2023» ha dichiarato Giuseppina Fusco «l’Automobile Club Roma, rappresentante della Federazione per lo Sport Automobilistico in seno al CONI Lazio, ha voluto manifestare il proprio riconoscimento a Giancarlo Fisichella per i prestigiosi risultati raggiunti nel corso di una lunga e luminosa carriera e, da ultimo per la vittoria nel Campionato Gran Turismo 2023. Interpretando sempre il proprio talento secondo i valori sportivi, Giancarlo Fisichella è entrato nel palmares dei grandi piloti romani che hanno fatto la storia dell’automobilismo».

«È con grande orgoglio che ho consegnato il premio Pilota dell’anno ad un romano e ad un grande campione che è anche uno sportivo apprezzato in Italia e nel mondo. Giancarlo Fisichella si è innamorato di questo sport frequentando l’officina del padre in zona Pietralata. Un ragazzo simile a tanti nostri ragazzi che con impegno e sacrificio ha coronato il suo sogno facendosi apprezzare dagli appassionati di tutto il mondo e diventando un modello per tanti giovani», ha affermato Alessandro Onorato, Assessore di Roma Capitale ai grandi eventi, turismo, sport e moda.

Il percorso sportivo di Giancarlo Fisichella è costellato di successi: due volte vincitore del Gran Turismo alla 24 Ore di Le Mans, ha condotto una brillante carriera in Formula Uno, dove ha disputato 231 Gran Premi ottenendo 19 pole position e la vittoria in 3 gare, consacrandosi come pilota romano con il maggior numero di vittorie nella massima competizione del motorsport.

«Questa è stata una stagione perfetta per quanto riguarda il nostro Campionato Italiano» dice Giancarlo Fisichella. «Insieme alla Scuderia Baldini 27, siamo riusciti a essere sempre competitivi, vincendo numerose gare e ricoprendo un ruolo da protagonisti, occupando le primissime posizioni. Direi che meglio di così non poteva andare».