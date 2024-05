Giannini Automobili, arriva “Spettacolo”. La nuova supercar si potrà ammirare dal 9 maggio nella storica sede romana

La storica sede di Giannini Automobili giovedì 9 maggio alle ore 14 in via Idrovore della Magliana 57 a Roma apre le sue porte per conquistare gli appassionati di Giannini e del motorsport, con "Spettacolo", la sua nuova supercar compatta. Un progetto ambizioso che riporta in strada un marchio storico, una vettura compatta ma delle prestazioni racing, rivolta agli appassionati di tecnica motoristica nonché al mondo del collezionismo. Nata nel 1917, Giannini Automobili, storico marchio romano di vetture sportive, torna, oggi, con un nuovo entusiasmante progetto. Una storia unica come tutte le grandi storie, segnata da vittore importanti, tra cui 24 titoli italiani di categoria, 12 record del mondo di velocità, 2 titoli mondiali endurance, che vive un rinnovato dinamismo grazie alla sua Spettacolo.



Fondata da Domenico e Attilio Giannini come officina meccanica, Giannini Automobili presto si specializza nell'elaborazione di motori ottenendo crescenti successi e, negli Anni ‘50, acquisisce notorietà a livello mondiale con il motore 750 montato su diverse Sport Barchetta, cogliendo vittorie e successi nelle gare su strada, tra cui si tutte la Mille Miglia. Raggiunge un’ancora maggiore notorietà negli Anni ’60, con le elaborazioni delle Fiat 500, che nelle competizioni battagliano testa a testa, spesso battendole, con le Abarth 595 e 695, di cui oggi la Spettacolo vuole riproporre il mito in forma di compatta ad alte prestazioni. Seguono negli anni successivi altre elaborazioni sulle Fiat Panda, Uno e Punto e la prima versione Turbodiesel di Fiat Ritmo e Regata. Spettacolo nasce dalla prestigiosa collaborazione tra la società romana Impero di Fabrizio Grandi, licenziataria di Giannini, e la società torinese Maestri Design del Gruppo Maestri di Angelo Vicino, realtà specializzata nella realizzazione di vetture speciali, che vede a capo del progetto Paolo Mancini.