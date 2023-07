Goodwood Festival of Speed, stop di un giorno per maltempo. Per la prima volta in 30 anni 100mila persone rimandate a casa

Così come è successo per il Torneo di Wimbledon, anche il grande evento motoristico che si svolge a Goodwood nel West Sussex è stato cancellato questa mattina mentre il Regno Unito si prepara ad un allarme per forti venti e temporali. Il Met Office ha emesso avvisi meteorologici gialli per gran parte del Regno Unito fino alla mezzanotte di oggi sabato 15. Per la prima volta nei suoi 30 anni di storiaIl il Festival of Speed, che si svolge nella tenuta dell’11mo Duca di Richmond, è stato chiuso a causa del «serio rischio per i venti forti previsti».

Un portavoce del Festival, che attira regolarmente fino a 100.000 persone al giorno, ha dichiarato: «La sicurezza in loco è la nostra massima priorità e i forti venti previsti rappresenteranno un serio pericolo per varie strutture temporanee in tutto il sito. »Vi chiediamo cortesemente di non recarvi a Goodwood o tentare di accedere al sito«. Salvo diverse indicazioni la grande kermesse dedicata alle auto d’epoca, alle supercar e alla passione per i motori, riaprirà i cancelli domani domenica 16.