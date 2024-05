House of Bmw si trasforma nel libro “La casa delle emozioni”. A cura di Roberto Olivi, ha un testo di Pierfrancesco Favino

“Umanesimo è una parola per molti versi logora, sia perché ha una storia controversa sia perché, in epoca hi-tech, suona inevitabilmente un po’ vetusta, quasi un placebo per soggetti apprensivi. Il giudizio cambia, però, se accreditiamo la tesi secondo cui la nozione di umanità è una parola chiave del terzo millennio. In questo caso, l’umanesimo diventa un orientamento filosofico che prova a comprendere e orientare il proprio tempo”. Questa è una delle riflessioni alla base del libro “La Casa delle emozioni” in uscita il prossimo 17 maggio, edito da La nave di Teseo.

Ed è proprio dalla volontà di rimettere l’umanesimo al centro della vita e delle esperienze di marca che è scaturita l’idea del saggio nato sotto la curatela di Roberto Olivi, Direttore della Comunicazione di BMW Italia. Il testo si propone di offrire un approfondimento sul percorso che ha portato l’azienda a ideare e sviluppare il progetto House of BMW, avviato a Milano alla fine del 2021, e che ha consentito al brand di affermarsi nel mondo lifestyle e di consolidare l’identità di marca in un contesto che sta affrontando cambiamenti esponenziali ad una velocità mai vista prima.

A partire da una straordinaria storia di successo, il curatore guida il lettore attraverso i nuovi approcci al marketing che caratterizzano una grande azienda. L’uomo è abituato a progressi misurati sul metro, quello con il quale si controlla la crescita di un bambino. L’era esponenziale ci pone invece di fronte a cambiamenti repentini, che propongono forme d’esperienza completamente inedite. Immersi in un ecosistema digitale che scandisce la nostra quotidianità, non possiamo tuttavia rinunciare ai momenti di relazione.

In questo mondo accelerato e iperconnesso, infatti, il contatto umano e i momenti di condivisione sono tornati a essere centrali e determinanti.

La “Casa delle emozioni” si apre con un saggio introduttivo di Paolo Iabichino, scrittore pubblicitario, direttore creativo, fondatore dell’osservatorio Civic Brands con Ipsos Italia e maestro alla Scuola Holden. L’introduzione è a cura di Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore delegato di BMW Italia. Carlo Botto Paola, direttore marketing BMW racconta in un dialogo con Roberto Olivi la genesi e lo sviluppo del progetto. Renzo Vitale, Creative Director Sound di BMW Group fornisce la sua interpretazione del luogo, avendolo vissuto da interprete e protagonista. Il saggio comprende anche uno straordinario cameo di Pierfrancesco Favino, grande attore italiano e brand ambassador di BMW Italia.

“La casa delle emozioni” raccoglie testimonianze e visioni di addetti ai lavori ed esperti per raccontare la necessità di un nuovo umanesimo, che sappia unire il valore sociale alla tecnologia. Questa è la vera sfida che non possiamo più eludere: sul lavoro, nella vita privata, nelle nostre scelte di esseri umani.

Il libro di 128 pagine, include anche una sezione fotografica che illustra alcuni dei momenti più significativi vissuti alla House of BMW dal 2021 al 2024 e sarà in vendita al prezzo di copertina di 18 Euro.